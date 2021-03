„Das Jahr, das unsere Erde veränderte“: Naturdoku ab 16. April auf Apple TV+

Mit „Das Jahr, das unsere Erde veränderte“ startet am 16. April ein vielversprechender Dokumentarfilm auf Apple TV+. Der Naturforscher David Attenborough zeigt in eindrucksvollen Aufnahmen, wie sich die Natur infolge des globalen Lockdown verändert hat.

Apple beschreibt die 48 Minuten lange BBC-Produktion als „Liebesbrief an den Planeten Erde“. Unter der Regie von Tom Beard entstanden außergewöhnliche Aufnahmen. So ist zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder Vogelgezwitscher in sonst überfüllten Städten zu hören und Wale reagieren durch nie zuvor gesehene Kommunikation untereinander auf die Veränderungen.

Finden Sie an diesem Tag der Erde heraus, wie Veränderungen im menschlichen Verhalten – die Reduzierung des Kreuzfahrtverkehrs, die Schließung von Stränden für ein paar Tage im Jahr, die Suche nach harmonischeren Wegen für die Koexistenz von Menschen und Wildtieren – einen tiefgreifenden Einfluss auf die Natur haben können und uns Hoffnung für die Zukunft geben.

Apple veröffentlicht den Film zeitlich abgestimmt auf den in diesem Jahr am 22. April stattfindenden Umweltschutztag Earth Day. Auf YouTube steht jetzt der offizielle Trailer zum Film bereit.