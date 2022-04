Apple TV+: „Prehistoric Planet“ zeigt die Welt vor 66 Millionen Jahren

Apple konnte sich die Ausstrahlungsrechte für eine weitere von der BBC unter Mitwirkung von David Attenborough produzierte Natur-Doku sichern. „Prehistoric Planet“ startet am 23. Mai zunächst exklusiv auf Apple TV+ und will Zuschauern einen Eindruck des Geschehens auf der Welt vor 66 Millionen Jahren vermitteln.

