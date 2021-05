Neuer Sonos One SL: Weniger Müll, geringerer Stromverbrauch

Die Multiroom-Experten von Sonos haben den Nachfolger des Sonos Play:1, den ohne Mikrofone und Sprachassistenten angebotenen Sonos One SL, leicht überarbeitet und verkaufen ab sofort die erste Revision des günstigen Einsteiger-Speakers.

Gerüchte über neue IKEA-Hardware

Vor der offiziellen Bestätigung aus Reihen des Lautsprecher-Anbieters haben Dokumente, die bei der amerikanischen Zulassungsbehörde FCC aufgetaucht sind, eine Überarbeitung des Sonos One SL angekündigt und Gerüchte laut werden lassen, Sonos könnte hier die laufende Kooperation mit IKEA vertiefen. Dem Vernehmen nach sollen beide Unternehmen bereits im kommenden Monat neue SYMFONISK-Produkte präsentieren wollen.

Was den Sonos One SL angeht, scheint es sich aktuell jedoch wirklich nur um eine ganz unaufgeregte Hardware-Revision zu handeln, die sich auf zwei Bereiche fokussiert: Zum einen soll sich der neue Sonos One SL, verglichen mit seinem Vorgänger, besser recyceln lassen. Hier sind wir etwas skeptisch, da Sonos zuletzt eine sehr eigenwillige Definition von Nachhaltigkeit an den Tag gelegt hat.

Weniger Müll, weniger Stromverbrauch

Zum anderen soll das neue Modell über einen effektiveren Umgang mit der vom Netzteil aufgenommenen Energie verfügen. Dafür verantwortlich ist ein neu integriertes, deutlich effektiveres WLAN-Modul. Die Verpackung des neuen Sonos One SL wurde zudem an das neue, mit dem Sonos Roam eingeführte Verpackungsdesign angepasst.

Von den Verbesserungen in Sachen Energieaufnahme und Umwelteinfluss abgesehen besitz der neue Sonos One SL jedoch keine neuen Funktionen oder Features und setzt daher auch weiterhin auf die angestammte Bezeichnung. Zudem ist der Lautsprecher ausschließlich mit dem S2-System von Sonos kompatibel, kann also nicht im Verbund mit älteren Sonos-Lautsprechern eingesetzt werden, die noch von der S1-App gesteuert werden.