Auftakt für Apples Produktfeuerwerk
Neuer Mac mini soll bereits diese Woche erscheinen
Gestern haben wir über ein eventuelles Mac-Event und den Start des iMac M6 spekuliert. Möglicherweise sehen wir zumindest einen neuen Mac jedoch deutlich früher als gedacht. Bereits in dieser Woche könnte ein neuer Mac mini erscheinen.
Laut einem Bloomberg-Bericht soll der Rechner in den kommenden Tagen erscheinen. Die Informationen stammen von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Konkret bedeutet dies, dass Apple das neue Modell möglicherweise bereits heute oder morgen über den hauseigenen Onlineshop anbieten könnte.
M5 oder bereits M6?
Zuletzt wurde der Mac mini vor knapp zwei Jahren überarbeitet. Damals erhielt er einen Apple-Prozessor vom Typ M4 und ein deutlich kompakteres Gehäuse. Für das neue Modell soll Apple Ausführungen mit M5- und M6-Prozessoren getestet haben. Welche davon tatsächlich auf den Markt kommt, sei bislang nicht bekannt.
Aktuell wird der Mac mini mit Lieferzeiten bis in den Oktober hinein im Apple Store gelistet. Apple kann die Nachfrage nach dem Gerät bereits seit längerer Zeit nicht ausreichend decken. Der Rechner wird mittlerweile verstärkt für lokal ausgeführte KI-Anwendungen genutzt.. Gleichzeitig erschwere die angespannte Versorgung mit Speicherchips die Produktion. In der Folge wurde im Mai die günstige Basisversion des Mac mini gestrichen. Seither muss man mindestens 949 Euro und damit 250 Euro mehr als zuvor für den Rechner bezahlen.
Weitere Apple-Neuheiten stehen an
Die Aussicht auf weitere Apple-Neuvorstellungen in diesem Jahr wird damit allerdings nicht hinfällig. Ein neuer Mac mini in dieser Woche könnte lediglich der Auftakt für mehrere Produktankündigungen in den kommenden Monaten sein. Neben den obligatorischen neuen iPhone-Modellen werden in diesem Jahr weitere Mac- und iPad-Modelle erwartet. Hinzu kommen möglicherweise überarbeitete Versionen von Apple TV und HomePod sowie Apples Home-Hub mit erweiterten Siri-Funktionen.
Ohne eine neue Position des Ein-/Aus-/AllemöglichenanderenSacchen-Tasters wird er nie meiner werden, liebe Leute bei Apple. Beim M1-mini war er hinten schon ziemlich blöd angebracht, aber unten, nein, das geht gar nicht.
Und liebe Leute bei Apple, sagt mir nicht, daß der Mac immer angeschaltet bleiben soll, weil er ja so wenig Strom verbraucht. Sobald man Peripherie angeschlossen hat, ist man ganz schnell bei 10-15W im Standby und das geht gar nicht!
Falsches Forum für dein Anliegen
Statt zu heulen könntest du das Teil einfach über eine smarte Steckdose stromlos machen. Aber das wäre wohl zu einfach.
Auch ich vermisse den zugänglichen Einschalter am aktuellen Mini sehr. Ich schalte immer den Strom komplett ab, da meine Perpheriegräte zusammen > 30W im Leerlauf schlucken. Ich befürchte Apple erwartet, dass User mit so einem Setup sich einen Mac Studio kaufen sollen, dann gibt’s auch einen richtigen Schalter.
Hier heult niemand und deine Lösung macht den Mac ja nicht an, wenn er runtergefahren ist.
Habe meinen Mac Mini seit 10 Jahren nich ausgeschaltet und bekomme sogar jedes Jahr Geld zurück.
Na gut, die Info alleine sagt ja erstmal gar nichts. So könntest du zB einfach einen gottlos hohen Monatsabschlag zahlen. Dann wäre eine Rückerstattung jedes Jahr kein großer Zauber … ;)
Schön für Dich, aber ich lasse 15W sicher nicht einfach für nichts herumbraten.
Dass der mini schon viel länger als seit dem M1 den Knopf auf der Rückseite hatte, hast du mitbekommen? Komischerweise gab es nirgends darüber so viele Beschwerden, wie über den Knopf auf der Unterseite. Scheint also eher dein exklusives Problem zu sein.
Den hab ich bis jetzt einmal gebraucht. Mein Mac Mini läuft jetzt seit 2 Jahren. USV davor, selten mal ein Neustart. Niemals aus. Warum auch?
Irrelevant. Mein Mac bleibt immer an, bis ich im Apfelmenü auf „Neustart“ gehe.
Und wenn ich ihn doch mal am Knopf einschalten sollte, hebe ich den Mac kurz hinten hoch und gehe mit dem Finger darunter. Es ist mir wirklich ein Rätsel, warum das solch ein Problem sein soll.
Ich hab noch einen iMac M1. Ich werde definitiv auf einen Mac Mini umsteigen – offen ist welche Version aber ein M4 würde absolut ausreichen für meinen Bedarf.
Ist dir der M1 zu langsam? Habe auch einen iMac M1 und bin absolut zufrieden und sehe keinen Aufrüstbedarf.
Hab n Mac mini m4 mit 32 gb und ja, man kann leichte llm’s dort laufen lassen. Aber nichts ernstes
Probier mal Qwen 3.8 27b das läuft selbst auf nem M2 Pro noch sehr gut.
Krass, wie hoch die Hardwareanforderungen dafür sind.
Da gerade nichts anderes da setzen wir tatsächlich einen Macmini M4Pro mit 48GB als zentrale KI Maschine ein. Reicht für Chatbot und zur Analyse der Logs und co der Server. Auch für Skripting setzen wir das ein.
Als Inferencer hat sich oMLX als hervorragend geeignet erwiesen. Gerade durch das Prompt Caching wird es im Vergleich zu Ollama massiv schneller.
Als Modelle setzen wir Qwen 3.6 35B, Ornith 1.5 und Qwen 3.827B (Coding) ein.
Läuft alles soweit gut, aber wir hoffen bald leistungsstärkere Hardware zu haben. Manchmal zäh. Die Nutzer sind aber begeistert. Denn bei lokaler KI muss man nicht auf die Daten achten wie es bei Cloud notwendig wäre.