Neuer Mac mini soll bereits diese Woche erscheinen

Gestern haben wir über ein eventuelles Mac-Event und den Start des iMac M6 spekuliert. Möglicherweise sehen wir zumindest einen neuen Mac jedoch deutlich früher als gedacht. Bereits in dieser Woche könnte ein neuer Mac mini erscheinen.

Laut einem Bloomberg-Bericht soll der Rechner in den kommenden Tagen erscheinen. Die Informationen stammen von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Konkret bedeutet dies, dass Apple das neue Modell möglicherweise bereits heute oder morgen über den hauseigenen Onlineshop anbieten könnte.

M5 oder bereits M6?

Zuletzt wurde der Mac mini vor knapp zwei Jahren überarbeitet. Damals erhielt er einen Apple-Prozessor vom Typ M4 und ein deutlich kompakteres Gehäuse. Für das neue Modell soll Apple Ausführungen mit M5- und M6-Prozessoren getestet haben. Welche davon tatsächlich auf den Markt kommt, sei bislang nicht bekannt.

Aktuell wird der Mac mini mit Lieferzeiten bis in den Oktober hinein im Apple Store gelistet. Apple kann die Nachfrage nach dem Gerät bereits seit längerer Zeit nicht ausreichend decken. Der Rechner wird mittlerweile verstärkt für lokal ausgeführte KI-Anwendungen genutzt.. Gleichzeitig erschwere die angespannte Versorgung mit Speicherchips die Produktion. In der Folge wurde im Mai die günstige Basisversion des Mac mini gestrichen. Seither muss man mindestens 949 Euro und damit 250 Euro mehr als zuvor für den Rechner bezahlen.

Weitere Apple-Neuheiten stehen an

Die Aussicht auf weitere Apple-Neuvorstellungen in diesem Jahr wird damit allerdings nicht hinfällig. Ein neuer Mac mini in dieser Woche könnte lediglich der Auftakt für mehrere Produktankündigungen in den kommenden Monaten sein. Neben den obligatorischen neuen iPhone-Modellen werden in diesem Jahr weitere Mac- und iPad-Modelle erwartet. Hinzu kommen möglicherweise überarbeitete Versionen von Apple TV und HomePod sowie Apples Home-Hub mit erweiterten Siri-Funktionen.