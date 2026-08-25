Dashboard Touch: Fingerabdrucksensor für Macs ohne Touch ID

Apples Touch ID lässt sich am Mac nur mit einem integrierten Fingerabdrucksensor oder einer entsprechend ausgestatteten Apple-Tastatur verwenden. Wer seinen Desktop-Mac mit einer Tastatur eines anderen Herstellers betreibt, muss auf diese Möglichkeit verzichten. Das Open-Source-Projekt Dashboard Touch stammt vom Entwickler Anil Dash und basiert auf dem bereits vorhandenen Projekt tinyTouch.

Hinter Dashboard Touch steht der Entwickler Anil Dash, der das Konzept auf Grundlage des bereits vorhandenen Projekts tinyTouch erstellt hat. Die Software steht kostenfrei zur Verfügung. Die benötigte Hardware dürfte für weniger als 50 Euro erhältlich sein.

Benötigt werden ein Fingerabdrucksensor, ein kleiner Mikrocontroller und ein USB-C-Kabel. Dash verwendet einen QT Py ESP32-S3 von Adafruit und einen kompatiblen R503-Fingerabdrucksensor. Die Bauteile müssen über sechs Leitungen miteinander verbunden werden. Etwas Erfahrung mit dem Lötkolben wird somit vorausgesetzt.

Kein echtes Touch ID

Apples Touch ID wird auf diesem Weg allerdings nicht tatsächlich nachgerüstet. Stattdessen wird der angeschlossene Mikrocontroller vom Mac als USB-Tastatur erkannt. Erkennt der Sensor einen zuvor registrierten Finger, wird das auf dem Mac hinterlegte Benutzerpasswort automatisch eingegeben.

Dashboard Touch kann dadurch grundsätzlich überall dort funktionieren, wo macOS die Eingabe des regulären Passworts über eine Tastatur erlaubt. Der Entwickler weist allerdings ausdrücklich auf den damit verbundenen Sicherheitskompromiss hin. Wer physischen Zugriff auf die Hardware und die nötigen technischen Kenntnisse besitzt, könnte das System manipulieren. Dem Entwickler zufolge verbleiben die gespeicherten Fingerabdrücke auf dem Sensor, während das für die Anmeldung benötigte Mac-Passwort im macOS-Schlüsselbund gespeichert wird

Software und Anleitung frei verfügbar

Nach der Installation läuft auf dem Mac ein kleines Hilfsprogramm im Hintergrund. Über eine ausschließlich lokal erreichbare Webseite lassen sich Fingerabdrücke registrieren und Einstellungen ändern. Ein Leuchtring am Sensor signalisiert mit unterschiedlichen Farben, ob das Gerät betriebsbereit ist, ein Finger erkannt wurde oder ein Fehler vorliegt.

Wer das Bastelprojekt selbst umsetzen will, findet auf der Webseite des Entwicklers weiterführende Informationen. Die benötigte Software, eine Installationshilfe und eine ausführliche Anleitung stehen über GitHub bereit.