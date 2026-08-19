Apples Smarthome-Zentrale soll iPhone-Widgets anzeigen

In der aktuellen Beta-Version von macOS Tahoe 26.7 sind zahlreiche Hinweise auf bislang nicht angekündigte Produkte und Softwarefunktionen von Apple enthalten. Wir haben bereits darüber berichtet, unter anderem sind auf diesem Weg auch die seit geraumer Zeit diskutierten AirPods mit Kameras indirekt bestätigt geworden.

Inzwischen sind weitere Details zu der seit Längerem erwarteten Smarthome-Zentrale mit Display aufgetaucht. Die Hinweise finden sich in einer Datei mit der Bezeichnung ‚PosterKit-J490‘, die das Apple-Blog MacRumors in der Tahoe-Beta aufgestöbert hat.

Widget-Galerie und Drittanbieter-Erweiterungen

Die von Apple intern verwendete Kennung J490 steht, soweit bislang bekannt, für eine noch für dieses Jahr erwartete Smarthome-Zentrale mit Display. PosterKit ist die Bezeichnung für ein von Apple verwendetes Framework zur Gestaltung von Sperrbildschirmen. Die Kombination beider Bezeichnungen deutet darauf hin, dass sich die Benutzeroberfläche der neuen Zentrale ähnlich wie die Sperrbildschirme von iPhone und iPad anpassen lassen könnte.

Symbolbilder mithilfe von KI erstellt

Den gefundenen Einträgen zufolge soll Apple eine Widget-Galerie für das Gerät vorsehen. Darüber könnten Nutzer verschiedene Elemente auf dem Startbildschirm anzeigen. Neben Widgets von Apple sollen auch Erweiterungen von Drittanbieter-Apps vorgesehen sein.

App-Inhalte vom iPhone übertragen

Dabei könnte Apple auf die vom Mac bekannte Möglichkeit zurückgreifen, Widgets eines verbundenen iPhones auch auf der Home-Zentrale bereitzustellen.. Das Vorhandensein der zugehörigen App direkt auf der Zentrale wäre damit nicht zwingend erforderlich.

Auch Referenzen auf die von iPhone und Apple Watch bekannten Smart-Stapel finden sich in den Dateien. Damit könnte Apples Smarthome-Hub abhängig von Tageszeit und Situation automatisch zwischen verschiedenen Widgets wechseln. Nutzer sollen die angezeigten Inhalte zusätzlich manuell durchblättern können.

Widgets vom iPhone auf der Home-Zentrale

Die ungewöhnlich zahlreichen Hinweise auf neue Produkte in macOS Tahoe 26.7 dürften kaum für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen sein. Mit einer offiziellen Ankündigung ist entweder im Rahmen von Apples iPhone-Event Anfang September oder bei einer späteren Veranstaltung im Oktober oder November zu rechnen.