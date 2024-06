Neuer Fenstermanager für den Mac: Loop erreicht Version 1.0

Im vergangenen Jahr hat die Open-Source-Anwendung Loop für einen Neuzugang unter den Fenstermanagern für Mac-Nutzer gesorgt. Hier auf ifun.de haben wir das ambitionierte Projekt damals noch als Geheimtipp vorgestellt, jetzt ist Version 1.0.0 der gänzlich kostenfreien Anwendung erschienen.

Mausgesteuerte Fensterverwaltung

Loop konzentriert sich auf die Verwaltung von Fenstern auf dem Mac mit der Maus und verdient trotz der Vielzahl bereits verfügbarer Tools auf dem Markt einen Testlauf, da die Loop-Entwickler ein paar neue Ansätze umgesetzt haben.

Im Zentrum der Anwendung steht das sogenannte “Radial Menu”. Das kreisrunde Auswahlrad ermöglicht es Nutzern, Fenster durch einfache Mausbewegungen an die gewünschte Position zu verschieben. Das Menü erscheint, wenn ein Fenster bewegt und gleichzeitig eine zuvor definierte Taste gedrückt wird. Das virtuelle Auswahlrad zeigt dabei die möglichen Positionen des Fensters an, lässt sich auf Wunsch aber auch deaktivieren, was den Einsatz von Loop mit einer minimalistischen Benutzeroberfläche ermöglicht.

Loop integriert sich in die Mac-Menüleiste und bietet dort ein Menü für die schnelle Anpassung von Fenstergrößen und -positionen. Teilweise erinnert Loop an unseren Alltagsbegleiter “Rectangle”, bietet jedoch zusätzlich umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. So können Nutzer in den Einstellungen festlegen, welche Tasten das “Radial Menu” aktivieren und wie sich Fenster verhalten sollen, wenn mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt werden.

Mit dem neuesten Update auf Version 1.0.0 hat Loop mehrere neue Funktionen erhalten. Dazu gehören ein komplett neues, halbtransparentes Einstellungsfenster. Zudem wurde die Möglichkeit hinzugefügt, den Bildschirm mit der Maus zu ignorieren, Fensteranimationen zu konfigurieren und Fenstergrößenänderungen zu animieren, wenn die Vorschau deaktiviert ist.

Weitere Verbesserungen betreffen die Empfindlichkeit des Snap-Features und die Bewegung des Cursors zusammen mit dem Fenster.

Insgesamt bietet Loop eine interessante Alternative zu bestehenden Fenstermanagern und könnte insbesondere für Nutzer interessant sein, die eine mausgesteuerte, kostenfreie und maximal anpassbare Lösung suchen. Zum Download, bitte hier entlang.