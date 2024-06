Margrethe Vestager: “haben eine Reihe von ernsten Problemen mit Apple”

Die dänische EU-Politikerin Margrethe Vestager, die in der Europäischen Kommission als Kommissarin für Digitales unter anderem für die Durchsetzung der neuen Digitalgesetze zuständig ist, hat dem US-Nachrichtensender CNBC ein ausführliches Interview gegeben.

Eines der Themen: Apples Umsetzung der neuen EU-Vorgaben. Der US-Konzern wurde durch das Gesetz über digitale Märkte (DMA) bekanntlich dazu verdonnert, alternative App Stores innerhalb der Europäischen Union zuzulassen und Entwicklern so alternative Möglichkeiten anzubieten, ihre Applikationen zu vertreiben.

Maximal unattraktiv für Verbraucher

Vorgaben, die Apple zwar umgesetzt hat, allerdings mit so vielen Hürden, Gebühren und Vorgaben, dass die alternativen App Stores maximal unattraktiv für Verbraucher und Entwickler ausfallen. Darauf angesprochen, reagiert die Kommissarin ernst.

Laut Margrethe Vestager gebe es eine Vielzahl an Problemen mit Apple, die sie als sehr ernst einstufe. Ohnehin sei sie überrascht gewesen, dass es so starke Verdachtsmomente gebe, dass Apple sich nicht an die Regeln halte. Trotzdem müsse man abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Im App Store würden viele gute Geschäfte gemacht, daher werde man die Durchsetzung der neuen Vorgaben mit demselben Einsatz und der gleichen Priorität wie bei jedem anderen Unternehmen angehen.

Verfahren müssen abgewartet werden

Vestager betont, dass man den Digital Markets Act (DMA) nicht als wirkungslos beurteilen könne, bevor die ersten Auseinandersetzungen abgeschlossen seien. Das verfügbare Instrumentarium umfasse Geldbußen, einschneidende Strafen und sogar die potenzielle Zerschlagung von Unternehmen.

Die laufenden Untersuchungen prüften unter anderem, ob Apples neue Gebührenstrukturen Unternehmen daran hinderten, von den Vorteilen des DMA zu profitieren.

Vestager zeigte sich zudem überrascht über die Anzahl und die Schnelligkeit, mit der man gegen die ersten Konzerne vorgehen musste, die die neuen Digitalgesetze zu umgehen versuchten.

Die Durchsetzung der Regelungen habe höchste Priorität, so Vestager. Würden die neuen Digitalgesetze nur auf dem Papier gültig sein, hätte man sich die Mühe von Anfang an sparen können.