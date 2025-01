Neuer Apple Store kombiniert Genius Bar und Pickup-Bereich

Am kommenden Samstag, dem 18. Januar, öffnet Apple in Hefei erstmals ein Ladengeschäft in der chinesischen Provinz Anhui. Der Store, der sich im MixC-Einkaufszentrum befindet, soll sich als zentraler Anlaufpunkt für Kunden etablieren, unabhängig davon, ob ihr neue Geräte kaufen oder eine technische Unterstützung benötigen. Im neuen Store können Kunden alle aktuellen Apple-Produkte erwerben.

Das Ladengeschäft befindet sich in einem Geschäfts- und Finanzviertel nahe des Schwanensees. Die Gestaltung des Gebäudes setzt auf eine Glasfassade, die Innen- und Außenbereich optisch miteinander verbindet. Laut Apple wurden für den Bau nachhaltige und lokal bezogene Materialien verwendet.

Genius Bar und Pickup vereint

Neben dem klassischen Einkaufserlebnis bietet der Standort auch eine Genius Bar als zentrales Element. Dort können Besucher technische Probleme besprechen und Lösungen erhalten. Zudem bietet Apple die Möglichkeit, online bestellte Produkte vor Ort über den sogenannten Apple Pickup-Service abzuholen.

Zwei Bereiche, die in den Apple Stores ansonsten häufig getrennt voneinander platziert sind, werden in Hefei miteinander kombiniert und sorgen wieder für etwas mehr Orientierung. Hierzulande war Apple Rosenthaler Straße in Berlin die erste Europa-Filiale mit Pickup-Bereich.

Wer schon mal einen Apple Store mit einem konkreten Anliegen betreten hat, der kann ein Lied davon singen, wie unklar es anfangs doch ist, welchen der geschäftig durch die Ladenfläche eilenden Apple Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ihr am besten ansprechen solltet. Hier sorgt die kombinierte Fläche wieder für ein klares Ziel, das im Zweifelsfall einfach mal angesteuert werden kann.

58. Apple Store in China

Apples 58. Ladengeschäft in China wird von einem Team aus über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut, die sowohl im Verkauf als auch in der technischen Unterstützung tätig sind. Anlässlich des bevorstehenden chinesischen Neujahrs bietet Apple zur Eröffnung limitierte Sondereditionen der AirPods 4 an, die mit einer Gravur für das Jahr der Schlange versehen sind.