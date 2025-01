Videotrailer: Erste Details zur Nintendo Switch 2

Der japanische Entertainment-Konzern Nintendo hat erste Bilder und einen Video-Trailer zur Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Laut dem Unternehmens soll die neue Konsole noch im laufenden Jahr auf den Markt kommen, ein genaues Erscheinungsdatum wurde jedoch nicht genannt.

Nintendo Switch 2 im Video

Optisch erinnert die Switch 2 stark an das Original, ist aber größer. Die Joy-Con-Controller sind in Schwarz mit farbigen Akzenten gehalten und werden seitlich an die Konsole angesteckt. Im Video wird gezeigt, wie dies funktioniert. Ein zusätzlicher Knopf unterhalb des Home-Buttons auf dem rechten Joy-Con sowie größere Schulter-Tastengehören zu den weitere Neuerungen.

Präsentation am 2. April 2025

Eines der im 2 Minuten und 22 Sekunden langen Trailer gezeigtes Spiel ist eine neue Version von Mario Kart. Die Switch 2 wird mit physischen und digitalen Spielen der bisherigen Switch kompatibel sein, allerdings wies Nintendo darauf hin, dass einige Titel möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

Nintendo plant, weitere Details während einer Präsentation am 2. April 2025 bekanntzugeben. Interessierte Spieler sollen die neue Konsole auf Events in New York, Los Angeles und Dallas im April ausprobieren können.

Zuletzt gab es einen Wecker

Vor der Ankündigung der Switch 2 brachte Nintendo zuletzt ein eher ungewöhnliches Hardware-Produkt auf den Markt. Mit der Sound Clock: Alarmo wurde ein interaktiver Wecker vorgestellt, der speziell für Mitglieder des Nintendo Switch Online-Dienstes entwickelt wurde. Das Gerät kombiniert klassische Weckfunktionen mit spielerischen Elementen und Bewegungssensoren.

Die „Sound Clock“ bietet 35 unterschiedliche Wecktöne aus beliebten Nintendo-Spielen wie „Super Mario: Odyssey“, „Zelda“ oder „Animal Crossing: New Horizons“. Nutzer können nicht nur den Ton, sondern auch spezielle Szenen manuell auswählen. Der Wecker registriert Bewegungen im Bett und reduziert die Lautstärke, je aktiver man sich bewegt. Durch Aufstehen wird der Alarm vollständig gestoppt.