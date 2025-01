„The Way Out“ Prime Video kennt nur noch ein Serien-Rezept

Amazons Video-Streaming-Dienst Prime Video setzt in Deutschland weiterhin auf Konzepte, die prominente Namen und Reality-Elemente miteinander kombinieren. Zugkräftig, nicht ganz so kostenintensiv, öffentlichkeitswirksam. Mit der heute neu angekündigten Show „The Way Out“, die im Frühjahr 2025 startet, bleibt das Unternehmen seiner bekannten Strategie treu.

Promis gegen Content Creators

In der vierteiligen Show treten zwei Teams gegeneinander an, bestehend aus Comedians wie Michael Kessler und Wigald Boning sowie Content Creators wie Papaplatte und CrispyRob. Die Teams müssen aufwendig gestaltete Escape-Rooms bewältigen, in denen nicht nur Rätsel gelöst, sondern auch körperliche Herausforderungen gemeistert werden. Moderiert wird die Sendung von Julien Bam und Joon Kim, die das Geschehen kommentieren und gelegentlich Hilfestellungen geben. Eine TikTokerin soll die wissenschaftlichen Hintergründe der Aufgaben erklären.

Mit „The Way Out“ greift Prime Video auf Elemente zurück, die bereits in anderen Produktionen erfolgreich waren. So erinnert das Konzept an die Show „Dinner Club“, in der prominente Gäste zusammen mit dem Schweizer Spitzenkoch Andreas Caminada kulinarische Abenteuer erlebten. Auch hier standen bekannte Gesichter und ein klar definiertes Format im Mittelpunkt, das sowohl Unterhaltung als auch eine persönliche Note bot. Dieses Rezept, Prominente in einem semi-realen Umfeld zu inszenieren, hat sich offenbar als so zugkräftig erwiesen, dass Prime Video nur noch selten davon abweicht.

Auch ohne Prime-Abo verfügbar

Interessant: Für Zuschauer ohne Prime-Mitgliedschaft wird „The Way Out“ in Deutschland und Österreich ebenfalls zugänglich sein, was auf eine breitere Vermarktungsstrategie hinweist. Mit dieser Show erweitert Prime Video sein Portfolio um eine weitere Eigenproduktion, die auf bewährte Erfolgsfaktoren setzt und gleichzeitig neue Impulse gibt.

Bei Interesse könnt ihr euch übrigens für die Studioaufzeichnung anmelden, die Ende Januar in Köln stattfinden werden. Kartenpreis: 29 Euro.