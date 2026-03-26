DJI Avata 360: Neue FPV-Drohne liefert 360°-Aufnahmen in 8K

Mit der Neo 2 hatte DJI zuletzt eine kompakte Drohne vorgestellt, die vor allem Einsteiger mit vereinfachter Steuerung und automatischen Flugfunktionen adressiert. Nun erweitert der Hersteller sein Portfolio um ein deutlich leistungsstärkeres Modell. Die neue Avata 360 richtet sich an Nutzer, die immersive FPV-Flüge mit umfassenden 360°-Aufnahmen verbinden möchten.

Im Mittelpunkt steht dabei die Möglichkeit, komplette Szenen in einer einzigen Aufnahme festzuhalten und den Bildausschnitt erst im Nachhinein festzulegen. Damit verschiebt sich ein Teil der kreativen Arbeit von der Aufnahme in die Bearbeitung.

360°-Aufnahmen in 8K und flexible Perspektiven

Die Avata 360 arbeitet mit einem dualen Kamerasystem, das 360°-Videos in 8K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde ermöglicht. Fotos werden mit bis zu 120 Megapixeln erfasst. Durch den großen Sensor sollen auch schwierige Lichtverhältnisse besser verarbeitet werden, sodass Details in hellen und dunklen Bildbereichen erhalten bleiben.

Alternativ lässt sich die Drohne auch im klassischen Einzelkamera-Modus nutzen. In diesem Fall entstehen Aufnahmen mit bis zu 4K-Auflösung, wie sie bereits von der Avata-Serie bekannt sind.

Ein zentraler Unterschied zu herkömmlichen Kameradrohnen liegt in der Nachbearbeitung. Nutzer können das aufgezeichnete Material nachträglich zuschneiden, Kamerafahrten simulieren oder Perspektiven verändern. Funktionen wie virtuelles Gimbal oder automatische Kamerabewegungen unterstützen diesen Ansatz und ermöglichen unterschiedliche Blickwinkel aus einer einzigen Flugsequenz.

Erweiterte Flugtechnik und automatisches Tracking

Für die Steuerung setzt DJI auf verschiedene Optionen. Neben klassischen Fernbedienungen lassen sich auch FPV-Brillen und Bewegungscontroller einsetzen. Diese Kombination soll ein direkteres Fluggefühl vermitteln und gleichzeitig die Orientierung im Raum erleichtern.

Technisch nutzt die Avata 360 das O4+ Übertragungssystem, das Livebilder in hoher Auflösung über größere Distanzen überträgt. Ergänzt wird dies durch eine Hinderniserkennung in mehrere Richtungen, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen aktiv bleibt.

Automatische Verfolgungsfunktionen wurden ebenfalls ausgebaut. Die Drohne erkennt Personen, Fahrzeuge oder andere Motive und hält diese selbstständig im Bild. Verschiedene Modi passen das Flugverhalten an, etwa bei schnellen Richtungswechseln oder gleichmäßigen Kamerafahrten. Auch komplexere Bewegungen lassen sich so ohne manuelle Steuerung umsetzen.

Vollausgestattet: Die DJI Avata 360 Fly More Combo

Die Flugzeit gibt DJI mit bis zu 23 Minuten an. Der interne Speicher fällt mit 42 Gigabyte kleiner aus als bei der Neo 2, soll aber für rund 30 Minuten 8K-360°-Video ausreichen. Daten lassen sich anschließend per WLAN zügig auf das Smartphone übertragen. Die Avata 360 kann ab sofort vorbestellt werden. Die Preise starten bei 459 Euro für die Basisversion und reichen je nach Ausstattung bis 939 Euro. Der Versand startet im April.

DJI Avata 360: Die Preise im Überblick