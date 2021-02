Neue Trailer für Apple TV+ und 99-Cent-Leihfilme

Über Apple TV+ ist nicht nur seit vergangener Woche schon die sechsteilige „Snoopy Show“ abrufbar, Apple hat mit Blick auf den anstehenden Valentinstag auch die alte Peanuts-Folge „Ich schwärme für dich, Charlie Brown“ ausgegraben. Abonnenten des Videodienstes können das im Jahr 1975 entstandene 25-Minuten-Video kostenlos streamen.

Alternativ zu den Inhalten von Apple TV+ hat Apple gerade eine Sonderaktion am Laufen, in deren Rahmen man sich 50 Leihfilme für jeweils 99 Cent holen kann. Im Angebot sind hier Produktionen aus gemischten Kategorien von Comedy über Musik bis hin zu Action.

Neue Video-Trailer zu Apple TV+

Darüber hinaus steht eine Reihe neuer Videotrailer zum Abruf bereit. Neben der deutschen Fassung des Trailers zu „Palmer“ gewährt Apple auch einen weiteren Ausblick auf die für nächste Woche angekündigte zweite Staffel von „For All Mankind“ und bietet ein „Behind the Episode“-Video zur vierten Folge der zweiten Staffel von „Servant“ an.