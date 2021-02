Intel fährt Werbekampagne gegen Apples M1-Prozessoren

Es überrascht nicht, dass Intel Apples Umstellung auf eigene Prozessoren wenig schmeckt, mit Apple verliert der Chip-Hersteller schließlich einen seiner wichtigsten Kunden. Beinahe schlimmer noch dürfte es für Intel allerdings sein, dass sich die Apple-Prozessoren mit Blick auf ihre Leistungsdaten ausgesprochen gut schlagen. Wohl als Antwort darauf schießt der Hersteller mit einer vergleichenden Werbekampagne jetzt konkret gegen Apple.

Vergangene Woche hat sich Intel noch auf die äußeren Merkmale der mit den hauseigenen Prozessoren ausgestatteten PCs beschränkt und den Slogan „If you can flip through Photoshop thumbnails with your actual thumb, you’re not on a Mac“ mit dem Hinweis auf die Touchscreen-Funktionen von Windows-Rechnern begleitet.

Ein seinem neuesten Werbe-Tweet geht nun Intel konkreter auf die Prozessorfunktionen ein und gibt vor, dass weder ein Raketentstart noch das Spiel „Rocket League“ mit einem Mac durchzuführen sind. Zumindest bei Letzterem hat der Hersteller bislang wohl recht, denn der Titel ist nicht mehr für den Mac verfügbar und lässt sich auf den neuen M1-Rechnern auch nicht über Emulatoren ausführen.

Bei seinen beiden Tweets hat der Hersteller jeweils ein Video verlinkt, in dem der YouTuber Jon Rettinger ein MacBook zugunsten der neuen Evo-Laptops von Intel schlecht redet. Hier sollte man allerdings nicht übersehen, dass Rettinger bei seinem Beitrag offenbar finanziell von Intel unterstützt wurde.

Apple dürfte dergleichen ja mittlerweile gewohnt sein. Auch Firmen wie Samsung und Microsoft haben regelmäßig versucht, ihre Produkten im Rahmen von vergleichender Werbung als die bessere Alternative zu Apple zu positionieren.

Microsoft bezeichnet seine Surface-Geräte in der Werbung immer wieder gerne als die bessere Alternative zum MacBook und Samsung hat in der Vergangenheit ohnehin jede Gelegenheit genutzt, um im Rahmen seiner Werbung mal mehr und mal weniger witzig gegen Apple zu wettern.