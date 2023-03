Prime Video: Die Neuheiten im März 2023

Bei Die Gabe scheint zunächst alles wie in unserer Welt, doch aus dem Nichts entwickeln junge Frauen ganz besondere Fähigkeiten… Die Serie zeigt eine Reihe bemerkenswerter weiblicher Charaktere von London bis Seattle, von Nigeria bis Osteuropa, deren anfängliches Kribbeln im Körper sich zu einer kompletten Umkehrung des Machtgleichgewichts in der Welt entwickelt. Diese emotionsgeladene Serie basiert auf dem preisgekrönten Roman der britischen Autorin Naomi Alderman.

Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah) übernimmt die Hauptrolle in der kommenden Serie Swarm von Janine Nabers (Atlanta) und Donald Glover (Atlanta), die bei Prime Video in mehr als 240 Ländern zu sehen sein wird. Fishback wird die Serie ebenfalls produzieren.

Basierend auf dem Bestseller-Roman von Taylor Jenkins Reid, ist Daisy Jones & The Six eine limitierte Musical-Drama-Serie, die den Aufstieg sowie jähen Fall der berühmten Rockband zeigt, die 1977 ganz oben war. Mit den beiden charismatischen Leadsänger*innen Daisy Jones (Riley Keough) und Billy Dunne (Sam Claflin) an der Spitze, war die Band aus der Bedeutungslosigkeit zum Ruhm aufgestiegen. Doch dann, nach einer ausverkauften Show im Chicagoer Soldier Field, löste sich die Band auf. Jetzt, Jahrzehnte später, sind die Bandmitglieder endlich bereit, die Wahrheit zu enthüllen. Dies ist die Geschichte einer ikonischen Band, die auf dem Höhepunkt ihrer Macht implodierte.

Hamburg, Anfang der 1980er Jahre: Mit der sexuellen Revolution, Drogen und der Disco-Welle mutiert die Reeperbahn zur Partymeile. In der spießigen Bonner Republik ist St. Pauli der Ort der Sehnsucht und Freiheit für Menschen aller Geschlechter, Hautfarben und Herkunft. In dieser Zeit beginnt der Aufstieg des Sunnyboys Klaus Barkowsky. Von der taffen Prostituierten Jutta wird er zum Zuhälter gemacht und gründet mit einer Gruppe Halbstarker ein Zuhälter-Kartell. Es beginnt ein Machtkampf mit den etablierten Luden der GMBH, die mit ihrer Bande den Kiez kontrollieren und das ganz große Geld machen. Doch mit der AIDS-Krise implodiert das Geschäft und mit der Koks-Welle folgen Wahnsinn und Gewalt.

Der neue Monat ist da. Dies sind die Video-Neuerscheinungen bei Amazon Prime Video im März. In Sachen Spielfilm startet bei Amazon „Promising Young Woman“, „Into The Wild“, „Die Unendliche Geschichte“ und „Dune“.

