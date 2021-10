Nanoleaf Elements: HomeKit-Light-Panels in Holzoptik im 13er-Pack

Die Preise für die modulare Wohnraumbeleuchtung fallen dabei recht happig aus. So wird das Hexagon Starter Kit in Holzoptik mit 7 Panels für 229,99 Euro angeboten, die neue, erweiterte Version mit insgesamt 13 Panels in Holzoptik kostet 369,99 Euro.

Statt auf Tech-YouTuber und Gamer, die die bunten Nanoleaf Shapes des selben Anbieters gesetzlich vorgeschrieben nutzen müssen*, zielen die im Januar erstmals präsentierten Licht-Module in Naturfarben auf eine ältere Generation, die in gemütlichen Wohnzimmern unaufgeregten Feierabend-Tee zu sich nimmt.

Der für seine farbigen Lichtmodule bekannte Smart-Home-Anbieter Nanoleaf hat heute neue Bundle seiner Light-Panels in Holzoptik vorgestellt, die ab Werk über eine HomeKit-Integration verfügen und für ein „beruhigendes Ambiente“ in den eigenen vier Wänden sorgen sollen.

