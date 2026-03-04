Amazon Frühlingsangebote starten nächste Woche

Auch in diesem Jahr veranstaltet Amazon im März seine ersten großen Aktionstage. Das Onlineversandhaus hat für den Zeitraum vom 10. bis 16. März seine diesjährigen Frühlingsangebote angekündigt. Im Rahmen der Aktion sollen mehr als eine Million Produkte vergünstigt angeboten werden, teilweise mit Preisnachlässen von bis zu 45 Prozent.

Nicht jedes Angebot ist ein Schnäppchen

Auch hier gilt, dass man sich am besten im Vorfeld Gedanken darüber macht, welche Produkte besonders interessant sein könnten und welchen Preis sie sonst üblicherweise haben. Nicht alle bei solchen Aktionen als Sonderangebot gekennzeichneten Preise stehen tatsächlich für eine nennenswerte Ersparnis. Viele Artikel kann man hier jedoch in der Tat günstiger bekommen, als außerhalb von solchen Aktionen.

Die Frühlingsangebote von Amazon erstrecken sich über alle Kategorien. Während wir vor allem Elektronikartikel und verwandte Kategorien wie Smarthome-Zubehör im Blick haben, lohnt es sich definitiv auch, nach Alltagsartikeln von Küchengeräten bis hin zu Rasierklingen zu schauen.

Amazon reduziert eigene Geräte bereits vorab

Der inoffizielle Startschuss für die Frühjahrsangebote ist allerdings bereits gefallen. Amazon selbst bietet eine Auswahl seiner Hardware-Produkte teils um die Hälfte günstiger an. Auch eine Aktion für Kindle-Bücher ist bereits angelaufen.

Zu den von Amazon im Preis reduzierten Artikeln gehören vor allem auch verschiedene Kindle-Modelle und Fire-TV-Sticks. Zudem hat Amazon auch diverse Produkte seiner Tochtermarken, etwa Sicherheitskameras und passendes Zubehör von Blink und Ring im Preis reduziert.

Ein aus unserer Sicht wenig erfreulicher Trend macht sich mittlerweile allerdings auch bei solchen Sonderaktionen bemerkbar. Immer häufiger werden Produkte von Amazon oder auch anderen auf der Verkaufsplattform vertretenen Marken nicht mehr einzeln, sondern im Paket mit mal mehr und mal weniger passendem Zubehör beworben und zu Sonderpreisen angeboten.