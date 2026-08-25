Neue Siri: Auch in den USA startet Siri AI mit Wartezeit

Auch Nutzer außerhalb Europas müssen beim Start von Siri AI offenbar etwas Geduld mitbringen. Apple bereitet für die neue Siri eine Warteliste vor, über die der Zugriff nach Veröffentlichung von iOS 27, iPadOS 27 und macOS Golden Gate schrittweise freigeschaltet werden kann.

Entsprechende Infrastruktur findet sich in den siebten Betaversionen der drei Betriebssysteme. Entdeckt wurden die Änderungen von aktiven Betatestern. Demnach kann Apple nach dem Eintrag in die Warteliste individuelle Hinweise zur voraussichtlichen Wartezeit an das jeweilige Gerät senden. Sobald Siri AI bereitsteht, soll eine Mitteilung darüber informieren.

Wartezeiten lassen sich serverseitig anpassen

Die angezeigten Texte kommen vom Server und können damit abhängig von Nachfrage und verfügbarer Kapazität angepasst werden. In der aktuellen Beta liefert Apple noch keinen konkreten Zeitraum aus. Nutzer erhalten lediglich den Hinweis, dass sie benachrichtigt werden, sobald die neue Siri für ihr Gerät verfügbar ist.

Ganz überraschend kommt dieses Verfahren nicht. Bereits während der Betaphase arbeitete Apple mit einer Warteliste. Damals mussten einzelne Tester bis zu einer Woche auf die Freischaltung warten. Wie lange die Verzögerungen nach dem öffentlichen Start im September ausfallen könnten, ist bislang offen. MacRumors weist entsprechend darauf hin, dass sich aus der vorhandenen Technik noch keine konkrete Wartezeit ableiten lässt.

Auch auf dem Mac war die Beschränkung schon früh sichtbar. Dort ließ sich die Siri-Warteliste in der Beta per Terminal umgehen. Die nun ergänzten, personalisierten Statusmeldungen sprechen dafür, dass Apple das Verfahren auch nach dem offiziellen Start beibehalten will.

In der EU bleibt die Lage komplizierter

Für Nutzer in der Europäischen Union ist die Warteliste allerdings nur ein Teil des Problems. Apple will Siri AI hier zunächst nicht auf iPhone und iPad bereitstellen. Auch auf der Apple Watch bleibt die Funktion vorerst außen vor, da sie ein gekoppeltes iPhone mit Siri AI voraussetzt. Bislang bleibt damit der Mac das einzige Apple-Gerät, auf dem sich die neue Siri innerhalb der EU regulär testen lässt.

Apple begründet die Verzögerung auf iPhone und iPad mit den europäischen Vorgaben zur Interoperabilität. Parallel laufen Gespräche mit der EU-Kommission weiter. Einen Termin für die Freigabe in Europa hat das Unternehmen bislang nicht genannt. Wer hierzulande iOS 27 nutzt, kann Apples neue Modelle zwar bereits über einen Kurzbefehl per Sprache ansprechen. Die eigentlichen Siri-AI-Funktionen mit persönlichem Kontext, Bildschirmerkennung und App-übergreifenden Aktionen ersetzt dieser Umweg jedoch nicht.