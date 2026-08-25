Wer schon einmal nach einer lokalen Softwarelösung gesucht hat, um mit dem Mac Nebenkostenabrechnungen für Mietwohnungen zu erstellen, dürfte kaum fündig geworden sein. So gut wie alle Softwareangebote in dieser Kategorie setzen mittlerweile auf Cloud-Lösungen. Die hier anfallenden größtenteils sensiblen Daten werden dabei auf den Servern der jeweiligen Anbieter verarbeitet.

Der Entwickler René Boegershausen war selbst auf der Suche nach einer Mac-App zum Erstellen von Betriebskosten- und Heizkostenabrechnungen und hat aus dieser Not eine Tugend gemacht. Mit Nekobo bietet Boegershausen eine Anwendung an, die sich vollständig lokal auf dem Mac nutzen lässt.

Daten bleiben auf dem eigenen Mac

Mit Nekobo lassen sich unter anderem Mieter, Vorauszahlungen, Betriebskosten, Zählerstände und Rechnungen erfassen. Aus diesen Angaben erstellt die Anwendung für jede Wohneinheit eine Abrechnung als PDF. Dem Entwickler zufolge berücksichtigt die Software auch komplexere Konstellationen wie Mieterwechsel während des Abrechnungszeitraums, Leerstand oder Zählerwechsel.

Auch Heiz- und Warmwasserkosten lassen sich mit Nekobo abrechnen. Die Software soll dabei unter anderem Verbrauch und Wohnfläche sowie die Aufteilung der CO₂-Kosten zwischen Vermieter und Mieter berücksichtigen

Kontoumsätze lassen sich per CSV importieren und automatisch den jeweiligen Mietern zuordnen. So ist schnell ersichtlich, welche Zahlungen noch ausstehen.

Externe KI-Funktion optional

Eine optionale KI-Funktion kann die Eingabe von Rechnungsdaten erleichtern. Für diese Funktion wird das jeweilige Dokument allerdings vorübergehend an einen externen Dienst übertragen. Die Software analysiert dann auf Wunsch PDF-Rechnungen, sodass beispielsweise Betrag, Datum und Kostenart direkt übernommen werden können. Nekobo soll dabei auch die passende Immobilie und Wohneinheit sowie einen Umlageschlüssel vorschlagen. Nicht umlagefähige Kosten sollen erkannt und unsichere Angaben gekennzeichnet werden.

Vertrieb als Jahreslizenz

Nekobo wird nicht als Abonnement angeboten, sondern als Jahresversion gekauft. Die Preise beginnen bei 39 Euro für bis zu fünf Wohneinheiten und reichen bis 129 Euro für maximal 25 Einheiten. Die Anwendung lässt sich vor dem Kauf kostenlos und ohne Benutzerkonto ausprobieren. Die Software ist neben dem Mac auch für Windows erhältlich.