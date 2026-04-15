ifun.de — Apple News seit 2001. 46 085 Artikel

Von der "Mail Archiver X"-Entwicklerin

Neue Mac-App sichert iMessages und SMS lokal
Artikel auf Mastodon teilen.
4 Kommentare 4

MAX Messages ist eine neue Mac-Anwendung aus dem Hause Moth Software. Die dahinterstehende Entwicklerin ist bislang für ihre App Mail Archiver X bekannt. Das neue MAX Messages ist im Grundsatz mit dieser Backup-Lösung für E-Mails vergleichbar, zielt jedoch darauf ab, den Nachrichtenverlauf aus iMessage dauerhaft zu erhalten.

Beide Programme verfolgen das Ziel, die persönliche Kommunikation unabhängig von externen Anbietern langfristig aufzubewahren und zudem jederzeit auf einfache Weise auf diese Inhalte zugreifen zu können.

Max Messages 1

Nachrichten dauerhaft lokal archivieren

MAX Messages sichert dabei iMessages und SMS-Nachrichten als lokales Archiv auf dem Mac, einer externen Festplatte oder auf einem NAS-Laufwerk. Optional lassen sich die vorhandenen Nachrichten auch als PDF exportieren.

Max Messages 2

Die Unterhaltungen bleiben dabei vollständig und in der richtigen Reihenfolge erhalten. Da der Zusammenhang bei Nachrichten entscheidend ist, lässt sich der gesamte Verlauf jederzeit als fortlaufende Kommunikation nachvollziehen. Absender, Empfänger und Zeitpunkte werden dabei dauerhaft dokumentiert. Dadurch ist jederzeit nachvollziehbar, wer wann was geschrieben hat, ohne dass man sich auf Erinnerungen verlassen muss.

Automatische Sicherung im Hintergrund

MAX Messages speichert dieses Archiv unabhängig von einzelnen Geräten oder Apps. Selbst wenn ein Smartphone ersetzt, eine Anwendung gewechselt oder ein Dienst eingestellt wird, bleiben die bisherigen Unterhaltungen weiterhin in vollem Umfang lokal verfügbar.

Die App arbeitet im Hintergrund und erweitert das Archiv ohne Zutun des Nutzers automatisch, während man iMessage weiter benutzt, wodurch stetig neue Inhalte hinzukommen. Eine Suchfunktion erleichtert den Zugriff auf die gespeicherten Inhalte.

MAX Messages lässt sich kostenlos laden und ausprobieren. Die Vollversion wird als Dauerlizenz zum Preis von 84 Euro angeboten und beinhaltet kostenlose Updates für ein Jahr.
15. Apr. 2026 um 09:08 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 46.085 weitere hätten wir noch.
    4 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

      • Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bedeutet, dass nur DEINE Endgeräte über DEINEN privaten Schlüssel verfügen. Auf Deinem Endgerät werden sie dann natürlich entschlüsselt. Sonst könntest Du die Nachrichten ja auch nicht lesen. Und nachdem die Software auf Deinem Endgerät läuft, kann sie die Nachrichten auch lesen.

  • Wäre eine Kopie meiner Daten woanders durch Dritte lesbar?

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46085 Artikel in den vergangenen 8940 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven