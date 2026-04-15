MAX Messages ist eine neue Mac-Anwendung aus dem Hause Moth Software. Die dahinterstehende Entwicklerin ist bislang für ihre App Mail Archiver X bekannt. Das neue MAX Messages ist im Grundsatz mit dieser Backup-Lösung für E-Mails vergleichbar, zielt jedoch darauf ab, den Nachrichtenverlauf aus iMessage dauerhaft zu erhalten.

Beide Programme verfolgen das Ziel, die persönliche Kommunikation unabhängig von externen Anbietern langfristig aufzubewahren und zudem jederzeit auf einfache Weise auf diese Inhalte zugreifen zu können.

Nachrichten dauerhaft lokal archivieren

MAX Messages sichert dabei iMessages und SMS-Nachrichten als lokales Archiv auf dem Mac, einer externen Festplatte oder auf einem NAS-Laufwerk. Optional lassen sich die vorhandenen Nachrichten auch als PDF exportieren.

Die Unterhaltungen bleiben dabei vollständig und in der richtigen Reihenfolge erhalten. Da der Zusammenhang bei Nachrichten entscheidend ist, lässt sich der gesamte Verlauf jederzeit als fortlaufende Kommunikation nachvollziehen. Absender, Empfänger und Zeitpunkte werden dabei dauerhaft dokumentiert. Dadurch ist jederzeit nachvollziehbar, wer wann was geschrieben hat, ohne dass man sich auf Erinnerungen verlassen muss.

Automatische Sicherung im Hintergrund

MAX Messages speichert dieses Archiv unabhängig von einzelnen Geräten oder Apps. Selbst wenn ein Smartphone ersetzt, eine Anwendung gewechselt oder ein Dienst eingestellt wird, bleiben die bisherigen Unterhaltungen weiterhin in vollem Umfang lokal verfügbar.

Die App arbeitet im Hintergrund und erweitert das Archiv ohne Zutun des Nutzers automatisch, während man iMessage weiter benutzt, wodurch stetig neue Inhalte hinzukommen. Eine Suchfunktion erleichtert den Zugriff auf die gespeicherten Inhalte.

MAX Messages lässt sich kostenlos laden und ausprobieren. Die Vollversion wird als Dauerlizenz zum Preis von 84 Euro angeboten und beinhaltet kostenlose Updates für ein Jahr.