Geduld zahlt sich aus. Insbesondere, wenn man Produkte von Anker oder deren Tochter Eufy kaufen will. Für das ursprünglich zum Preis von 379 Euro vorgestellte Set mit vier C35-Kameras und der HomeBase Mini muss man aktuell lediglich 179 Euro bezahlen. Dieser Preis gilt sowohl für die Version in Weiß als auch für die schwarzen Kameras.

Über die Preispolitik von Eufy wundern wir uns allerdings längst nicht mehr. Nimmt man das mit der Eufy C35 ebenfalls erhältliche Zweierpack zum Vergleich, so bekommt man mit dem Viererpack aktuell zwei zusätzliche Kameras für lediglich 30 Euro mehr.

Lokale Speicherung ohne Folgekosten

Das angebotene Set mit vier Kameras und der zugehörigen Basisstation eignet sich besonders für Nutzer, die eine günstige und vielseitige Überwachungslösung suchen. Mit Blick auf Eufy ist vor allem hervorzuheben, dass sich die Produkte in vollem Umfang ohne zusätzliche Gebühren nutzen lassen. Die Speicherung der Videoaufnahmen erfolgt lokal. Hierfür ist die HomeBase Mini mit 8 GB Speicher ausgestattet, der sich mithilfe einer Standard-Speicherkarte um bis zu 256 GB erweitern lässt.

Die Kameras selbst sind mit einem integrierten Akku ausgestattet, der laut Hersteller mit einer einzigen Ladung bis zu 180 Tage durchhält. Aus eigener Erfahrung können wir bislang zumindest bestätigen, dass man die Kamera über mehrere Monate hinweg ohne Steckdose betreiben kann. Nach acht Wochen Dauerbetrieb wird aktuell ein Füllstand von noch 63 Prozent angezeigt.

Flexible Montage und wetterfeste Bauweise

Eufy hat die C35 so konzipiert, dass sie sich magnetisch oder mithilfe der mitgelieferten Halterung befestigen lässt, was eine sehr flexible Verwendung ermöglicht. Die Kameras sind wetterfest und mit Bewegungssensoren sowie einer sehr guten Nachtsichtfunktion ausgestattet.

Einziges Manko könnte für manche Nutzer sein, dass man die Kameras nicht in Apple Home integrieren kann. Der Zugriff ist ausschließlich über die mit großem Funktionsumfang ausgestattete App des Herstellers sowie Amazon Alexa und Google Assistant möglich.