MacBook Neo mit Apple-Ersatzteilen personalisieren

Apple bietet über seinen Self-Service-Reparatur-Store inzwischen auch Ersatzteile und Reparaturanleitungen für das MacBook Neo an. In Verbindung mit der Tatsache, dass sich das neue Apple-Notebook in vier verschiedenen Farben bestellen lässt, ist Roman Loyola vom US-Magazin Macworld auf eine nette Idee gekommen. Bereits für relativ wenig Geld kann man dem Notebook einen persönlichen Touch verleihen, indem man das Gerät mit andersfarbigen Tastaturkappen ausstattet.

Wie auf dem folgenden Bild zu sehen ist, stattet Apple die unterschiedlichen Farbvarianten des Notebooks auch mit im Farbton angepassten Tastaturkappen aus. Im Reparaturstore von Apple werden Ersatz-Tastenkappen für das Gerät dementsprechend ebenfalls in vier verschiedenen Farben angeboten. Zum Preis von 44,39 Euro kann man hier zwischen Silber, Zitrus, Indigo und Rosa wählen.

Richtiges Tastaturlayout beachten

Beim Kauf eines Ersatzsets muss man unbedingt darauf achten, das richtige Tastaturlayout zu wählen. Die für eine deutsche Tastatur benötigten Sonderzeichen sind in den als „Tastenkappen-Kit, ISO, Super“ gekennzeichneten Varianten enthalten, was dort so auch im Fenster „Wichtige Informationen“ angezeigt wird.

Auch andere Komponenten wie das Gehäuseunterteil oder das Trackpad für das MacBook Neo werden in den unterschiedlichen Gerätefarben angeboten. Das Gehäuseunterteil ist bei Apple mit 39,06 Euro sogar noch günstiger als die Tastaturkappen zu haben, für das Trackpad muss man 89,14 Euro berappen.

Austausch nur mit Risiken verbunden

Falls ihr diese oder andere Teile des Notebooks austauschen wollt, ist jedoch dringend zu empfehlen, dass ihr euch vorab mit dem im Reparaturhandbuch für das Macbook Neo von Apple beschriebenen Austauschprozess vertraut macht. Seid euch zudem darüber bewusst, dass ihr dabei das Risiko eingeht, das Notebook dauerhaft zu beschädigen. Ein Garantieverlust dürfte mit dem eigenständigen Öffnen ebenfalls einhergehen.