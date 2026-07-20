Disney+ hat eine neue Rückholaktion für ehemalige Kunden gestartet. Der Videodienst lässt sich aktuell drei Monate lang zu vergünstigten Preisen abonnieren. Neben Neukunden können auch ehemalige Abonnenten von der Aktion profitieren.

Je nach Paket kann man dabei zwischen 2 und 5 Euro pro Monat sparen. Die günstigste Option, Disney+ Standard mit Werbung, wird vorübergehend für 4,99 Euro statt 6,99 Euro angeboten. Für Disney+ Standard bezahlt man 7,99 Euro statt 10,99 Euro und Disney+ Premium ist drei Monate lang zum Preis von 10,99 Euro statt 15,99 Euro erhältlich. Dabei gilt es zu beachten, dass die Aktionsangebote nach dem dritten Monat in Abos zu regulären Preisen übergehen, wenn nicht zuvor gekündigt wird.

Laut den Angebotsbedingungen von Disney+ wird für die Teilnahme ein Mindestalter von 18 Jahren vorausgesetzt. Teilnehmen können neben Neukunden auch zurückkehrende Abonnenten, sofern diese derzeit kein aktives Abo von Disney+ besitzen. Sämtliche Infos finden sich der Angebotsbeschreibung bei Disney+.

SAT.2 soll Portfolio von ProSiebenSat.1 erweitern

ProSiebenSat.1 hat derweil mit SAT.2 einen neuen linearen Sender angekündigt, der Anfang 2027 das Angebot der Mediengruppe erweitern soll. Das Programm von SAT.2 soll sowohl im linearen TV als auch über Joyn abrufbar sein.

ProSiebenSat.1 beschreibt den neuen Sender als auf ein weibliches Publikum ausgerichtet. Zentrales Leitmotiv mit Blick auf die Programmgestaltung sei „Wiedersehen macht Freude“, eine Umschreibung dafür, dass man bei SAT.2 beliebte Inhalte aus dem Programm von SAT.1 der letzten zwanzig Jahre zu sehen bekommt. Einen festen Bestandteil des Programms sollen klassische Inhalte und beliebte Serien wie „Der Bulle von Tölz“, „Kommissar Rex“ oder „Verliebt in Berlin“ ausmachen. Mit SAT.2 wolle man Zuschauer ab 50 Jahren gezielt ansprechen und ihnen ein zusätzliches Unterhaltungsangebot bieten.