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Neues bei Streaming und Fernsehen

Disney+ mit Sommerangebot – SAT.2 soll lineares TV-Angebot erweitern
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Disney+ hat eine neue Rückholaktion für ehemalige Kunden gestartet. Der Videodienst lässt sich aktuell drei Monate lang zu vergünstigten Preisen abonnieren. Neben Neukunden können auch ehemalige Abonnenten von der Aktion profitieren.

Je nach Paket kann man dabei zwischen 2 und 5 Euro pro Monat sparen. Die günstigste Option, Disney+ Standard mit Werbung, wird vorübergehend für 4,99 Euro statt 6,99 Euro angeboten. Für Disney+ Standard bezahlt man 7,99 Euro statt 10,99 Euro und Disney+ Premium ist drei Monate lang zum Preis von 10,99 Euro statt 15,99 Euro erhältlich. Dabei gilt es zu beachten, dass die Aktionsangebote nach dem dritten Monat in Abos zu regulären Preisen übergehen, wenn nicht zuvor gekündigt wird.

Disney Plus Aktion Sommer 2026

Laut den Angebotsbedingungen von Disney+ wird für die Teilnahme ein Mindestalter von 18 Jahren vorausgesetzt. Teilnehmen können neben Neukunden auch zurückkehrende Abonnenten, sofern diese derzeit kein aktives Abo von Disney+ besitzen. Sämtliche Infos finden sich der Angebotsbeschreibung bei Disney+.

SAT.2 soll Portfolio von ProSiebenSat.1 erweitern

ProSiebenSat.1 hat derweil mit SAT.2 einen neuen linearen Sender angekündigt, der Anfang 2027 das Angebot der Mediengruppe erweitern soll. Das Programm von SAT.2 soll sowohl im linearen TV als auch über Joyn abrufbar sein.

Prosiebensat1 Logo

ProSiebenSat.1 beschreibt den neuen Sender als auf ein weibliches Publikum ausgerichtet. Zentrales Leitmotiv mit Blick auf die Programmgestaltung sei „Wiedersehen macht Freude“, eine Umschreibung dafür, dass man bei SAT.2 beliebte Inhalte aus dem Programm von SAT.1 der letzten zwanzig Jahre zu sehen bekommt. Einen festen Bestandteil des Programms sollen klassische Inhalte und beliebte Serien wie „Der Bulle von Tölz“, „Kommissar Rex“ oder „Verliebt in Berlin“ ausmachen. Mit SAT.2 wolle man Zuschauer ab 50 Jahren gezielt ansprechen und ihnen ein zusätzliches Unterhaltungsangebot bieten.
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20. Juli 2026 um 09:11 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    10 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • So lange Dolby Vision nicht zurückkehrt und Disney ehrlicher mit seinen Kunden kommuniziert habe ich kein Interesse.

    • Ist Dolby Vision weiterhin nicht verfügbar in Deutschland?

      • Nach allem, was sich ohne Abo erkennen lässt, weiterhin kein Dolby Vision in Deutschland. Solange Disney sich nicht mit dem Rechte Inhaber einigt, wird da auch nichts passieren. So lang kassiert man weiterhin höhere Abonnement Gebühren für weniger Leistung. Wahrscheinlich macht man da sogar noch einen Schnitt.

  • Disney+ hatte ich ein Jahr lang umsonst über die Telekom! Eine einzige Serie geschaut, nämlich „A Murder at the End of the World“. Rest war nichts für mich!

    • Geschmäcker sind verschieden. Wobei das aber bei der extremen Breite des Angebots von Disney schon verdammt schwierig ist, da nichts zu finden. Ich meine Disney deckt alleine deutlich mehr als die Hälfte sämtlicher Unternehmen ab, die irgendwie im Entertainment tätig sind. Wer also nicht gegen Entertainment allergisch ist, stolpert zwangsläufig am laufenden Band über irgendwas von Disney.

  • jippy, noch ein sender mehr und ich gucke nur noch streamingdienste wie so viele anderen.

  • kostet das kleinste Abo über Lidl+ nicht immer 4,99€?

  • Der Bulle von Tölz wird also als für das weibliche Publikum passend erachtet?

    Interessant. Erschließt sich das irgendwem? Mir eher nicht.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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