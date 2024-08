Neue Mac-App „FileUtils“ erweitert Finder um praktische Funktionen

Der niederländische Entwickler Dragan Milic hat mit FileUtils eine neue Anwendung für Mac-Nutzer veröffentlicht, die eine Vielzahl von erweiterten Funktionen in Apples Dateimanager integriert. Die App richtet sich an Nutzer, die über die standardmäßigen Möglichkeiten des Finders hinausgehende Werkzeuge benötigen, ohne dafür auf externe Programme oder das Terminal zurückgreifen zu müssen.

Hilft beim Setzen von Rechten

Bringt Terminal-Funktionen in den Finder

Die Hauptfunktionen von FileUtils umfassen unter anderem die Verwaltung von POSIX-Dateiberechtigungen und Access Control Lists (ACLs), das Umbenennen von Dateien, die Berechnung von Checksummen und das Anzeigen von Dateigrößen in einer Übersicht. Außerdem bietet die App Optionen zur Dateikomprimierung und eine Funktion zum sicheren Löschen von Dateien, bei der Daten mehrmals überschrieben werden.

Visualisiert Datei- und Verzeichnisgrößen

Laut Angaben des Entwicklers habe Milic die App ursprünglich aus der eigenen Notwendigkeit heraus entwickelt, häufiger genutzte Terminal-Befehle direkt im Finder ausführen zu können. Dies ermögliche eine komfortablere Dateiverwaltung, da der Benutzer den Finder nicht verlassen müsse, um komplexere Aufgaben zu erledigen. Milic betont, dass viele der Funktionen von FileUtils bereits durch Terminal-Befehle abgedeckt seien, er jedoch eine einfache und schnelle Integration in die gewohnte Arbeitsumgebung des Finders anstrebte.

Zeigt Inhalte von ZIP-Archiven

In drei Geschmacksrichtungen erhältlich

FileUtils wird dabei in drei verschiedenen Varianten zum Download angeboten: Eine nicht in der Sandbox laufende Variante, eine Sandbox-Version und eine im Mac App Store erhältliche Version. Während die nicht in der Sandbox laufende Version den uneingeschränkten Zugriff auf alle Dateien und Funktionen gewährt, ist die Sandbox-Version in ihren Rechten eingeschränkt und kann nur auf Dateien zugreifen, die der Nutzer explizit freigegeben hat. Die im Mac App Store erhältliche Version bietet zusätzliche Sicherheitsbeschränkungen, da sie keine Operationen ausführen kann, die eine Rechte-Eskalation erfordern.

Kann Dateien umbenennen

FileUtils ist mit macOS 13 Ventura und neuer kompatibel und unterstützt sowohl Intel-Macs als auch solche mit Apple-Prozessoren. Der Preis für die Vollversion liegt bei 9,99 Euro, wobei auf der offiziellen Website eine 30-tägige Testversion verfügbar ist.