Neue M4-Macs: Apple lädt Influencer zum Hands-On-Termin

Apple wird seine neuen Macs mit M4-Prozessoren voraussichtlich am kommenden Mittwoch offiziell vorstellen. Ein Termin, der sich schon länger abzeichnet, aktuell aber auch noch mal von einem Bericht des Wirtschaftsnachrichten-Dienstes Bloomberg gestützt wird.

Diese Macs werden erwartet:

14-Zoll-MacBook-Pro mit M4

14- und 16-Zoll-MacBook-Pros mit M4 Pro

iMac mit M4

Mac mini mit M4 und M4 Pro

Mittwoch sind die neuen Macs offiziell

Demnach setzt Apple auf eine Online-Ankündigung der neuen Produkte (mit Video und Pressemitteilungen) und soll auf eine Live-Keynote verzichten. Stattdessen werden Medienvertreter und Influencer derzeit zu individuellen Terminen für Hands-On-Erlebnisse eingeladen. Die ersten dieser Treffen sind bereits vor dem traditionellen Keynote-Zeitpunkt um 10 Uhr morgens angesetzt.

Mit der Präsentation der neuen Macs plant Apple das zuletzt rückläufige Rechnergeschäft wieder anzukurbeln. Im Vergleich zu den Rekordverkäufen 2022 verzeichnete das Unternehmen im Vorjahr einen Umsatzrückgang von 27 Prozent im Mac-Segment. Nun steht nahezu die gesamte Produktpalette vor einer Überarbeitung. iMac, MacBook Pro und Mac mini zählen zu den heißen Kandidaten für Apples neuen M4-Prozessor.

Der M4-Chip, den Apple erneut in drei Ausführungen anbieten wird, ist Teil einer breiteren Strategie, die eigenen Produkte für den Einsatz lokaler KI-Features vorzubereiten. Dies soll dazu beitragen, dass die Geräte leistungsfähiger und unabhängiger von Cloud-Diensten werden.

Neue Macs, Quartalszahlen, Apple Intelligence

Die neuen Macs landen in einer geschäftigen Woche. Am Montag wird Apple iOS 18.1 zum Download bereitstellen und damit die hauseigene KI „Apple Intelligence“ in ersten Märkten einführen. Darauf folgt der M4-Launch, anschließend wird Apple in der kommenden Woche auch seine neuesten Quartalszahlen veröffentlichen.

Es bleibt abzuwarten, wie die Reaktionen auf die neuen Geräte ausfallen wird. Vor allem der auch äußerlich überarbeitete Mac mini und die neue Version des iMac werden von vielen Anwender sehnlichst erwartet.