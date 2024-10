Adaptive Sync verantwortlich? Bildschirmflackern unter macOS 15 Sequoia

Nach dem Upgrade auf Apples neuestes Mac-Betriebssystem macOS Sequoia 15.0.1 berichten Anwender vermehrt von Problemen mit flackernden Bildschirmen. Diese scheinen insbesondere bei der Verwendung externer Monitore aufzutreten.

Die Beobachtungen, die sowohl in Apples Support-Foren als auch Community-Webseiten wie etwa reddit.com geteilt werden, erinnern an ein ähnliches Problembild, das vor allem nach der Einführung von macOS 11 Big Sur im Jahr 2020 auftrat. Damals waren vor allem macs mit Apple-Prozessoren betroffen. Auch hier trat das Flackern vor allem in Verbindung mit externen Monitoren auf, die über HDMI-Adapter oder USB-C-Docks angeschlossen waren mit dem Mac verbunden waren.

Adaptive Sync verantwortlich?

Auch unter macOS 15 Sequoia haben Anwender nun mit einem vergleichbaren Bildschirmflackern zu kämpfen. Erste Bestandsaufnahmen lassen darauf schließen, dass die Ursache möglicherweise in Verbindung mit Apples Adaptive Sync-Technologie steht. Bei Adaptive Sync handelt es sich um eine Displaytechnologie, die laut Apple eine variable Bildwiederholrate ermöglicht. Hier passt sich die Bildwiederholrate an die Bildrate des jeweiligen Inhalts an.

Betroffene Nutzer demonstrieren Bildschirmflackern unter macOS

Einige Monitor-Hersteller raten in ihren Anleitungen dazu, diese Optionen zu deaktivieren, um das Flackern zu reduzieren. Es gibt jedoch auch Hinweise, dass andere Faktoren wie die automatische Helligkeitsanpassung, Night Shift oder das Farbprofil eine Rolle spielen könnten.

Noch keine verlässliche Lösung

Ein weiterer möglicher Auslöser wird in einem neuen Systemdienst namens „WallpaperImageExtension“ vermutet, der in macOS 15 eingeführt wurde. Dieser Dienst ist für die dynamische Darstellung von Hintergrundbildern zuständig und soll bei einigen Nutzern häufig abstürzen. Als Folge davon könnte das Flackern auftreten. Insbesondere Nutzer, die dynamische Hintergründe wie „Sequoia“, „Macintosh“ oder „Sonnenverlauf“ verwenden, sind offenbar betroffen. Diese Hintergründe wechseln je nach Tageszeit oder Bildschirmschoner automatisch.

Apple hat bisher keine offizielle Stellungnahme zum geschilderten Problem veröffentlicht. Einige Nutzer haben jedoch in Foren Lösungsansätze geteilt. Anwender geben an, durch das Deaktivieren des Dienstes „WallpaperImageExtension“ sowie durch das Abschalten des Systemintegritätsschutzes (SIP) das Flackern beheben können. Andere Betroffene berichteten, dass das Deaktivieren dynamischer Hintergrundbilder das Problem zumindest vorübergehend lindern konnte.

