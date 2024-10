30 BIRDS: Neues ARTE Adventure erscheint am 28. November

Seit mehr als 10 Jahren ist die französische Sparte des Gemeinschaftssenders ARTE mittlerweile auch als Spielepublisher aktiv und veröffentlicht in mehr oder minder regelmäßigen Abständen besonders kreative und künstlerisch angehauchte Titel für Desktop und Mobile.

Aktuell befinden sich mit The Merlies, Gloomy Eyes, Looking for Fael und 30 BIRDS sogar gleich 4 Projekte in Entwicklung, die im Laufe der kommenden Monate erscheinen sollen.

Wie ARTE France heute bekannt gegeben hat, wird den Anfang das liebevoll gestaltete Adventure 30 BIRDS machen, das am 28. November für macOS, Windows (via Steam) und die Nintendo Switch erscheinen soll. Die restlichen Titel sollen erst im neuen Jahr folgen,

In 30 Birds schlüpft ihr in die Rolle von Zig, einer geheimnisvollen Detektivin, welcher die wichtige Aufgabe zuteil wird die Schutzgötting Simurgh zu retten. Dazu müsst ihr die namensgebenden 30 mystischen Vögel wiederfinden und aus den Fängen dunkler Machenschaften befreien.

Dabei begebt ihr euch auf eure Reise durch die orientalisch angehauchte Spielwelt, welche aus sich drehenden Lampen und Laternen besteht. Hier begegnen euch eine Vielzahl schräger Charaktere, die euch helfen, aber auch vor eine ganze Reihe kleinerer und größerer Rätsel und Minispiele stellen werden.