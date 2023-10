Neue iMacs, neue MacBooks: Mac-Event wohl noch Ende Oktober

Nachdem erste Anwender schon befürchtet hatten, Apple könnte sich in die bevorstehende Winterpause verabschieden, ohne zuvor noch die überfälligen Aktualisierungen im Mac-Portfolio anzugehen, meldet die Gerüchteküche Gegenteiliges. Sein Gewicht in die Waagschale wirft dabei der Beobachter Mark Gurman, der zuletzt mit treffsicheren Vorhersagen zur Datenbrille Apple Vision Pro punkten konnte.

Laut Gurman soll Apple noch im laufenden Monat die Vorstellung neuer Hardware planen und will unter anderem sowohl den iMac als auch das MacBook Pro überarbeiten und mehrere neue Modelle zur Verfügung stellen.

iMac und MacBook Pro erwartet

Der iMac gilt dabei schon länger als überfällig für eine Produktaktualisierung. Vor über 900 Tagen neu auf den Markt gebracht, wird das 24-Zoll-Modell seitdem unverändert mit M1-Prozessor angeboten. Weder hat Apple seitdem die Reihe der All-in-One-Desktop-Rechner überarbeitet, noch wurde ein größeres Modell präsentiert, mit dem Apple einen Nachfolger für den über Jahre hinweg verkauften 27-Zoll-iMac hätte anbieten können. Hier soll Apple nun zum Monatsende nachlegen.

Welche Produkte dabei genau überarbeitet beziehungsweise neu eingeführt werden sollen, ist unklar. Fest steht, dass sowohl der 24-Zoll-iMac als auch das MacBook Pro mit 13-, 14- und 16-Zoll in ihrer weltweiten Verfügbarkeit eingeschränkt sind.

Am 30. oder 31. Oktober

Apple könnte hier mehrere neue Produkte in einem Rutsch vorstellen und das Line-up damit passend zum Weihnachtsgeschäft wieder auf Vordermann bringen. Gurman geht davon aus, dass die Mac-Neuvorstellungen am 30. oder 31. Oktober angekündigt werden sollen und damit nur wenige Tage vor der Bekanntgabe der jüngsten Quartalszahlen am 2. November. Damit bleibt also spannend, was Apple zum Ende des Monats enthüllen wird.