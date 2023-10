 Jon Stewart geht: Für Apple TV+ zu kritisch?

Die auf Apples Videostreaming-Dienst ausgestrahlte Sendung „The Problem With Jon Stewart“ lässt sich aus deutscher Perspektive wohl am ehesten mit dem ZDF-Magazin Royale von Jan Böhmermann vergleichen.

„kreative Meinungsverschiedenheiten“

Moderiert von Jon Stewart, einem liberalen TV-Schwergewicht und dem ehemaligen Gesicht der beliebten „Daily Show“, widmete sich das politische Magazin unterschiedlichen gesellschaftlichen Themen. Dazu zählten häufig auch kontrovers diskutierte Problemfelder wie etwa die amerikanische Gesetzgebung zum Waffenbesitz, Rassismus oder die Klimakatastrophe.

Seit Herbst 2021 hat Stewart in unregelmäßigen Abständen insgesamt 20 Episoden produziert. Jetzt soll Apple die Zusammenarbeit wegen „kreativen Meinungsverschiedenheiten“ recht plötzlich eingestellt haben. Nach Angaben der New York Times haben sich Apples Chefetage und Jon Stewart kurz vor Beginn der Dreharbeiten zur dritten Staffel darauf verständigt, fortan getrennte Wege zu gehen.

Geplante Folgen über China und KI

Den Ausschlag gegeben haben sollen zwei geplante Sendungen, die sich ganz den beiden Themenbereichen „Künstliche Intelligenz“ und „China“ verschrieben hätten – Episoden, die Apples Managern Sorgenfalten auf die Stirn geschrieben hätten.

Kurz vor Beginn der heißen Wahlkampfphase in den Vereinigten Staaten hatte Apple zudem Sorgen vor politischen Positionierungen des Formats. In der Folge wurde „The Problem With Jon Stewart“ nun gänzlich eingestellt. Damit gesellt sich die Sendung zu mehreren gescheiterten Talkshow-Formaten, deren Macher den Sprung vom linearen TV in die Kataloge bekannter Streaming-Anbieter nicht beziehungsweise nur für kurze Zeit überstanden haben.

Dass das Jon Stewart-Format für Apple problematisch werden könnte, hatte im Sommer 2021 bereits der erste Trailer angedeutet, der mit einem Reiche-Männer-Schwanzvergleich für Aufsehen sorgte.