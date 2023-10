Neue Apple-Wirtschaftszahlen am 2. November

Apples Geschäftsjahr 2023 hat am 25. September 2022 begonnen und endet am 30. September dieses Jahres. Die umsatzträchtige Weihnachtszeit liegt dann bereits im Apple-Finanzjahr 2024. Die Bekanntgabe der Wirtschaftsergebnisse für das erste Quartal im Apple-Jahr 2024 wird dann wie gewohnt Anfang Februar stattfinden.

Insert

You are going to send email to