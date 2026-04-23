UGREEN iDX: Ersteindruck des großen KI-NAS mit Touchdisplay

Mit dem AI NAS iDX6011 Pro hat UGREEN einen Netzwerkspeicher vorgestellt, der sich klar an anspruchsvollere Nutzer richtet. Noch arbeitet man die Kickstarter-Vorbestellungen ab, in Kürze soll das Gerät jedoch auch im Handel erhältlich sein. Wir konnten bereits einen Blick auf das neue Premium-NAS werfen.

Ein Touchscreen auf der Front zeigt Statusinformationen

Sechs Laufwerksschächte, zwei NVMe-Steckplätze, 10-Gigabit-Ethernet, PCIe-Erweiterung und ein aktueller Intel-Prozessor zeigen bereits auf dem Datenblatt, wohin die Reise geht.

Das Gerät liefert nicht nur Platz für die klassische Datensicherung und Medienablage, sondern auch für Virtualisierung, Container, lokale Dienste und auf Wunsch sogar für lokale KI-Funktionen. Im Alltag hinterlässt das NAS dabei einen überwiegend guten Eindruck, zeigt an einigen Stellen aber auch, dass UGREEN softwareseitig noch nicht in allen Bereichen zu den etablierten Anbietern aufgeschlossen hat.

Robuste Hardware für ambitionierte Nutzer

Im Inneren arbeitet ein Intel Core Ultra 7 255H. Dazu kommen zwei 10-Gigabit-Netzwerkanschlüsse, zwei M.2-Steckplätze für NVMe-SSDs und ein PCIe-Erweiterungsplatz. Beim Pro-Modell ist zusätzlich ein kleines Frontdisplay mit Touchfunktion verbaut, das Statusinformationen anzeigt und etwa die IP-Adresse oder den Zustand der Laufwerke sichtbar macht.

Das Lüftungsgitter hält magnetisch und lässt sich zur Reinigung einfach abnehmen

Das Gehäuse wirkt solide und hochwertig verarbeitet. UGREEN setzt hier auf eine Konstruktion, die auf Leistung und Erweiterbarkeit ausgelegt ist. Auffällig ist zudem die gute Erreichbarkeit der internen Komponenten. NVMe-Steckplätze und PCIe-Bereich lassen sich vergleichsweise unkompliziert erreichen. Das ist vor allem für Nutzer interessant, die das System nicht nur einmal einrichten, sondern später noch erweitern möchten.

Für uns (fast) noch wichtiger als Prozessor und Anschlüsse ist die Frage, wie angenehm sich ein NAS tatsächlich bestücken lässt. Genau hier sammelt das iDX6011 Pro Punkte. Die Laufwerkstrays sind so konstruiert, dass sich Festplatten ohne großen Aufwand einsetzen und entnehmen lassen. Der Clip-Mechanismus hält die Laufwerke sicher in Position und macht Werkzeug bei klassichen 3,5-Zoll-Festplatten überflüssig.

3,5-Zoll-Platten können ohne Werkzeug eingesetzt und getauscht werden

Gerade bei einem Sechs-Bay-System ist das mehr als eine Kleinigkeit. Wer mehrere Laufwerke verbaut, tauscht oder testweise umkonfiguriert, profitiert von der einfachen Handhabung direkt. Das System wirkt in diesem Punkt durchdacht und alltagstauglich. Im Vergleich zu fummeligen Einschüben anderer Hersteller ist das eine Lösung, die wir gerne häufiger sehen würden.

Die Trays lassen sich dafür aufschieben und anschließend wieder einrasten

Einrichtung ohne große Hürden

Auch die Ersteinrichtung ist stressfrei: Das NAS lässt sich per App im Netzwerk finden und anschließend Schritt für Schritt einrichten. Die Software führt durch die wichtigsten Punkte und erklärt auch RAID-Optionen verständlich genug, damit nicht nur erfahrene Anwender, sondern auch (fortgeschrittene) Einsteiger sinnvoll starten können. Wer schon ein UGREEN-NAS im Betrieb hat kommt jedoch in Stutzen. Aktuell kann die App nur ein Gerät und nicht mehrere Installationen verwalten.

UGREEN bietet eine Mac-App an, die Konfiguration läuft aber genauso gut auch über den Browser

Einmal eingerichtet lässt sich das System wahlweise über Mobilgeräte oder klassisch über den Rechner verwalten. Besonders positiv fällt auf, dass UGREEN sein Betriebssystem UGOS in den vergangenen Generationen sichtbar weiterentwickelt hat. Freigaben im Netzwerk, Benutzerverwaltung, Speicherpools, Container, virtuelle Maschinen und alle wichtigen NAS-Standardfunktionen sind inzwischen ordentlich integriert.

Netzwerk, Container und lokale Dienste

Das iDX6011 Pro ist kein Gerät für reine Archivaufgaben. Die Ausstattung lädt dazu ein, mehr mit dem System zu machen. Docker-Container, virtuelle Maschinen und schnelle Netzwerkverbindungen lassen einen breiten Einsatz zu. Auch SSD-Caching und getrennte NVMe-Speicherpools sind möglich. Wer große Datenmengen im lokalen Netz bewegen will, bekommt hier die passende Basis.

Die KI-Konsole und Uliya sucht man auf anderen UGREEN-NAS vergeblich

Die Leistung fällt insgesamt überzeugend aus. Besonders das Lesen von Daten und die Reaktionen des Systems flutschen. Hinzu kommt, dass UGREEN viele Anschlussoptionen an Bord hat, die man in dieser Kombination längst nicht bei allen Wettbewerbern findet.

Dabei bleibt das Kühlsystem akustisch unauffällig. Die Temperaturen bewegen sich auch unter längerer Last in einem Rahmen, der weder Anlass zur Sorge gibt, noch durch lautes Blasen der zwei verbauten Lüfter auffällt. Das ist bei einem vergleichsweise kompakten und zugleich leistungsstarken Sechs-Bay-Gerät keine Selbstverständlichkeit.

Über das Display lässt sich das Gerät auch schnell neu starten oder ausschalten

UGOS hat noch Spiel nach oben

Die Software hat sich gegenüber früheren UGREEN-NAS deutlich verbessert. Das gilt für die Oberfläche ebenso wie für viele Kernfunktionen. Fotoverwaltung, Fernzugriff, Backup-Aufgaben, Rechteverwaltung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und klassische Freigabedienste sind inzwischen auf einem vorzeigbaren Niveau. Auch die Synology im selben Heimnetz sichert ihren Inhalt per rsync problemlos in den Speicherpool des frisch eingerichteten UGREEN-NAS.

Eine native Unterstützung für Time Machine-Backups ist Teil des Betriebssystems

Ganz auf Kritik an UGOS können wir jedoch nicht verzichten. Weiterhin fehlt eine native Plex-App, was für viele Mediennutzer ein relevanter Punkt ist. Zwar lassen sich Alternativen und Umwege nutzen (Jellyfin ist via Docker verfügbar) die direkte Unterstützung wäre in dieser Klasse aber naheliegend.

Hinzu kommt, dass die Integration externer Cloud-Speicher noch spürbare Lücken hat. Der Abgleich mit Diensten wie Nextcloud, Box oder Proton gehört bislang nicht zum Funktionsumfang des Cloud-Abgleichs. Unterstützt werden dafür Dienste wie Aliyun Drive, 115 Life, Baidu Netdisk und Quark Drive, die in Europa weitgehend unbekannt sein dürften.

Hier fehlen viele Cloud-Dienste die in Europa relevant sind

Das Sichern von iCloud-Fotos läuft im Wesentlichen über die Mobilgeräte im Heimnetzwerk und die auf diesen installierte UGREEN-App. Das funktioniert grundsätzlich, erreicht aber nicht den Komfortgrad, den zum Beispiel die BeeStation von Synology bietet.

Dafür lassen sich mit wenigen Mausklicks Time-Machine-Ordner einrichten, die allen Macs im Netzwerk eine zentrale Backup-Lösung anbieten.

KI-Funktionen sind… vorhanden

UGREEN stellt die KI-Funktionen sichtbar in den Vordergrund. Gemeint sind lokale Modelle, die auf der NAS iDX6011 Pro laufen und etwa Dokumente zusammenfassen, Inhalte durchsuchen oder einfache Assistenzaufgaben übernehmen können. Aktuell wird unter anderem Qwen als Modell angeboten. Der Ansatz ist interessant, weil Daten das eigene System nicht zwingend verlassen müssen.

Im praktischen Einsatz bleibt die Einordnung aber nüchtern. Die Qualität dieser Funktionen hängt stark davon ab, welches Modell installiert wird und wie gut dieses Modell für den jeweiligen Zweck geeignet ist. Das NAS selbst macht aus einer mittelmäßigen Modellbasis keine bessere KI. Entsprechend sollte man die integrierten Funktionen eher als Zusatz verstehen und nicht als Hauptgrund für den Kauf.

Mit 64GB an Bord kann das iDX6011 Pro lokale KI-Modelle ausführen

Dazu kommt, dass viele Anwender ihre NAS im Alltag vermutlich nicht als primären KI-Anbieter verwenden werden. Wer regelmäßig mit Sprachmodellen arbeitet, greift häufig weiterhin zu kommerziellen Angeboten wie ChatGPT oder Cloud-Diensten anderer Anbieter.

Die angebotene Möglichkeit per Prompt bestimmte Musik abspielen zu lassen, Bilder zu suchen oder Texte zu übersetzen, erscheint uns zudem unnötig kompliziert. Hier ist man besser damit beraten, die Fotos- oder eben die Musik-App zu öffnen, um sich klassisch durch die Oberfläche zu klicken und sicher zu sein, dass die KI im Hintergrund nicht Eingriffe vornimmt, die so nicht gewünscht waren.

Diese übernehmen dann eine Handvoll intelligenter Hilfsaufgaben in den Stadard-Apps

Leistungsstarkes NAS mit Feinschliffbedarf

Unterm Strich präsentiert sich das UGREEN AI NAS iDX6011 Pro als leistungsfähiger Netzwerkspeicher mit starker Hardwarebasis, einfacher Laufwerksmontage und sichtbar gereifter Software. Vor allem die Kombination aus schneller Netzwerkanbindung, Erweiterbarkeit und unkomplizierter Einrichtung macht das Gerät attraktiv für Nutzer, die mehr wollen als eine reine Daten-Deponie.

Unsere Kritik richtet sich weniger gegen die Hardware als gegen einzelne Softwarelücken. Die fehlende Plex-App, die noch unzureichende Cloud-Synchronisation und das nur bedingt komfortable Fotobackup zeigen, dass UGREEN bei den Details noch nachlegen kann.

Auch die KI-Funktionen sind derzeit eher ein Zusatzmodul als ein echtes Kernargument. Als NAS an sich hinterlässt UGREENs iDX6011 Pro dennoch einen souveränen Eindruck. Sobald das Gerät auch hierzulande im Handel verfügbar ist, geben wir nochmal Bescheid.