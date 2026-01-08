UGREEN NASync: Neue Apps und Software-Updates erweitern Funktionen

Mit den Netzwerkspeichern der NASync-Familie richtet sich UGREEN an Nutzer, die ihr NAS vor allem über Smartphone und Tablet verwalten. Seit der detaillierten Vorstellung des DH2300 auf ifun.de hat der Hersteller mehrere Software-Updates veröffentlicht, die bestehende Funktionen ausbauen und neue Einsatzbereiche eröffnen.

Der Fokus bleibt dabei auf einfacher Bedienung, lokaler Datenspeicherung und mobiler Steuerung.

Neue Apps: Comics, Security und Online Office

Zu den neu hinzugekommenen Anwendungen zählt ein Sicherheitsmanager, der auf der bekannten ClamAV-Scan-Engine basiert. Dieser prüft System- und Benutzerdaten auf Schadsoftware und erlaubt sowohl geplante Scans als auch eine Überwachung neu erstellter oder geänderter Dateien. Die Konfiguration erfolgt direkt über die Oberfläche von UGOS Pro und lässt sich auch mobil steuern.

Ebenfalls neu ist die Online-Office-Anwendung, die gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten ermöglicht. Anders als bei klassischen Cloud-Diensten verbleiben die Dateien vollständig auf dem lokalen NAS. Mehrere Nutzer können parallel arbeiten, während Zugriffsrechte zentral verwaltet werden. Weitere Funktionen wie Verschlüsselung, Kommentare oder Dateikonvertierung sind laut Hersteller vorgesehen.

Mit einer zusätzlichen Comics-App adressiert UGREEN zudem private Medienarchive. Der integrierte Reader unterstützt verschiedene Dateiformate und bietet unterschiedliche Ansichtsmodi, die sich auch auf kleineren Bildschirmen nutzen lassen.

Viele Alltags-Optimierungen

Neben neuen Apps wurden zahlreiche Detailverbesserungen umgesetzt. Die Benutzerverwaltung zeigt E-Mail-Adressen nicht mehr im Klartext an, während die Kontosicherheit um präzisere Standortinformationen für Anmeldeversuche ergänzt wurde.

Im Dateisystem wurden SMB- und FTP-Dienste stabilisiert und die Thumbnail-Erstellung ressourcenschonender gestaltet. Vorschaubilder werden nun in der Regel erst beim Zugriff erzeugt, was die Systemlast reduziert.

Auch die Dateiverwaltung wurde erweitert. Nutzer können Dateien mit frei definierbaren Tags versehen, um Inhalte unabhängig vom Speicherort zu organisieren. Weitere Anpassungen betreffen NFS-Berechtigungen, die Anzeige von Vorschaubildern im Browser sowie Verbesserungen bei der Archivverwaltung.

Technischer Ausblick

Für die kommenden Monate kündigt UGREEN zusätzliche Funktionen an. Geplant sind unter anderem neue Apps für KI-gestützte Funktionen, ein Überwachungszentrum für Kameras, erweiterte Cloud-Anbindungen sowie Verbesserungen bei Medienwiedergabe und mobiler Offline-Nutzung. Damit entwickelt sich die NASync-Geräte schrittweise von einem reinen Einsteiger-NAS zu einer stärker integrierten Speicherlösung mit wachsendem Funktionsumfang. Eine positive Entwicklung.