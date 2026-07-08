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Neue Dokumentenscanner von Ricoh: Mac-Besitzer müssen warten
Dokumentenscanner sind in der Anschaffung vergleichsweise teuer. Die Investition lohnt sich jedoch immer dann, wenn man regelmäßig Papierdokumente digitalisieren muss und diese zudem oft noch mehrseitig sind. Auch wenn der Software-Support für die Geräte besser sein könnte, sind die ScanSnap-Geräte von PFU unser Favorit in diesem Segment. Die Marke wurde zwar zwischenzeitlich dem Konzern Ricoh einverleibt.
Unabhängig davon bietet der Hersteller aber weiterhin auch unter dem Label Ricoh Dokumentenscanner an. Ganz neu sind hier die beiden Modelle Ricoh SP 2230N und Ricoh SP 2240N auf dem Markt, die mit vergleichsweise günstigen Preisen locken. Die offizielle Preisempfehlung für das Modell SP 2230N liegt bei 329,97 Euro und der SP 2240N soll 360,81 Euro kosten.
Mac-Unterstützung noch in Arbeit
Mac-Nutzer sollten sich allerdings (noch) nicht von diesen Preisen locken lassen. Die beiden Scanner lassen sich nach aktuellem Stand nur unter Windows betreiben. Auf Anfrage hat uns Ricoh zwar versichert, dass eine Mac-Unterstützung geplant ist. Zu einer konkreteren Aussage als „in naher Zukunft“ wollte sich der Hersteller mit Blick auf das Erscheinungsdatum der Software jedoch nicht hinreißen lassen.
Wenn wir davon ausgehen, dass die Geräte im Straßenpreis noch ein Stück unter den empfohlenen Herstellerpreisen liegen, könnten sich die Geräte als interessante Alternative zu den ScanSnap-Produkten präsentieren. Vorausgesetzt, man ist nicht auf eine drahtlose Anbindung fixiert. Die beiden Scannermodelle lassen sich nur per Ethernetkabel mit dem Heimnetz verbinden.
Bis zu 40 Seiten pro Minute
Ansonsten verspricht die Herstellerbeschreibung flexible Einsatzmöglichkeiten und dementsprechend gesteigerte Produktivität. Der Dokumenteneinzug nimmt bis zu 80 Blätter auf und die maximale Scan-Geschwindigkeit liegt beim SP 2230N bei 30 Seiten pro Minute, das Modell SP 2240N soll sogar bis zu 40 Seiten pro Minute verarbeiten. Funktionen für Texterkennung und Bildverarbeitung sind in den Scan-Prozess integriert. Alternativ zum Standard-A4-Format sind die Geräte auch in der Lage, gefaltete A3-Seiten oder kleinere Vorlagen bis hin zu Plastikkarten zu erfassen.
Wir halten euch bezüglich der angekündigten Mac-Unterstützung auf dem Laufenden.
Danke für die Info, sehr schade das die Mac Unterstützung noch nicht gegeben ist. Müssen wir noch warten bis wir die vor vor Gängermodelle von Fujitsu (Fi-Serie) damit ersetzen können. Ricoh hat den Spaß ja übernommen. Die Epson Dokumentenscanner sind halt aufgrund der total amateurhaften Software raus. Ist was um zuhause 10 Briefe im Jahr zu digitalisieren, und das für trotzdem 400 Euro. Geht halt nichts über Paperstream wenn man professionelle Ansprüche hat.
Könnt ihr euch bitte noch mal melden, wenn eine Mac Unterstützung gegeben ist?
Dankeschön! :)
Das ist doch ein schlechter Witz, in 2026 noch Geräte anzubieten, die sich ausschließlich per Kabel betreiben lassen.
Direkt disqualifiziert, selbst für die Hälfte des Preises.
Diese Geräte kommen im professionellen Umfeld zum Einsatz und nicht beim Diesel Dieter zuhause. Wireless ist da immer die letzte Wahl. Und viel Spaß bei 40 hochauflösenden Seiten in dem großen WLAN wo X andere Geräte drin hängen. Läuft nicht stabil. Solche Gerade werden ausschließlich per Kabel produktiv eingesetzt.
Funktionieren die Teile denn mit VueScan?
Ist ja doch seltsam, die ScanSnap Home Software gibt es ja in einer funktionierenden Mac-Version. Oder hat Ricoh die für ihre neuen Modelle komplett ersetzt durch neue Windows-Software? Na ja, mein alter iX500 funktioniert immer noch prima, da muss ich gerade nicht neu kaufen
Ich habe den ScanSnap ix1600 also ein relativ neuer Scanner mit gut ausgereifter Software.
Leider habe ich das Problem, dass bei Dokumenten mit mehr als 1 Seite immer Papierstau ausgelöst wird. Gerade gestern ein Brief mit 2 Seiten. War das nervig weil immer beide Blötter gleichzeitig eingezogen wurden.
Jemand ein Tipp außer die Blätter unterschiedlich zu knicken?