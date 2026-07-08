Dokumentenscanner sind in der Anschaffung vergleichsweise teuer. Die Investition lohnt sich jedoch immer dann, wenn man regelmäßig Papierdokumente digitalisieren muss und diese zudem oft noch mehrseitig sind. Auch wenn der Software-Support für die Geräte besser sein könnte, sind die ScanSnap-Geräte von PFU unser Favorit in diesem Segment. Die Marke wurde zwar zwischenzeitlich dem Konzern Ricoh einverleibt.

Unabhängig davon bietet der Hersteller aber weiterhin auch unter dem Label Ricoh Dokumentenscanner an. Ganz neu sind hier die beiden Modelle Ricoh SP 2230N und Ricoh SP 2240N auf dem Markt, die mit vergleichsweise günstigen Preisen locken. Die offizielle Preisempfehlung für das Modell SP 2230N liegt bei 329,97 Euro und der SP 2240N soll 360,81 Euro kosten.

Mac-Unterstützung noch in Arbeit

Mac-Nutzer sollten sich allerdings (noch) nicht von diesen Preisen locken lassen. Die beiden Scanner lassen sich nach aktuellem Stand nur unter Windows betreiben. Auf Anfrage hat uns Ricoh zwar versichert, dass eine Mac-Unterstützung geplant ist. Zu einer konkreteren Aussage als „in naher Zukunft“ wollte sich der Hersteller mit Blick auf das Erscheinungsdatum der Software jedoch nicht hinreißen lassen.

Wenn wir davon ausgehen, dass die Geräte im Straßenpreis noch ein Stück unter den empfohlenen Herstellerpreisen liegen, könnten sich die Geräte als interessante Alternative zu den ScanSnap-Produkten präsentieren. Vorausgesetzt, man ist nicht auf eine drahtlose Anbindung fixiert. Die beiden Scannermodelle lassen sich nur per Ethernetkabel mit dem Heimnetz verbinden.

Bis zu 40 Seiten pro Minute

Ansonsten verspricht die Herstellerbeschreibung flexible Einsatzmöglichkeiten und dementsprechend gesteigerte Produktivität. Der Dokumenteneinzug nimmt bis zu 80 Blätter auf und die maximale Scan-Geschwindigkeit liegt beim SP 2230N bei 30 Seiten pro Minute, das Modell SP 2240N soll sogar bis zu 40 Seiten pro Minute verarbeiten. Funktionen für Texterkennung und Bildverarbeitung sind in den Scan-Prozess integriert. Alternativ zum Standard-A4-Format sind die Geräte auch in der Lage, gefaltete A3-Seiten oder kleinere Vorlagen bis hin zu Plastikkarten zu erfassen.

Wir halten euch bezüglich der angekündigten Mac-Unterstützung auf dem Laufenden.