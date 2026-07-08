Merach T31B1: Laufband mit automatischer Steigung und Apple Health

Merach haben wir erst kürzlich erwähnt, als der Anbieter von Fitnessgeräten ein Indoor-Bike vorgestellt hat, das den für sein Display und sonstige Betriebsfunktionen nötigen Strom selbst erzeugt. Jetzt präsentiert Merach mit dem Modell T31B1 ein neues Laufband, das zwar keinen Strom erzeugt, dafür aber Profi-Features für zuhause bringen soll und zudem mit App-Funktionen und der Anbindung an Apple Health ausgestattet ist.

Das Merach T31B1 soll sich insbesondere durch seine automatische Steigungsverstellung vom breiten Markt der Laufbänder für den Heimgebrauch absetzen.

Automatische Steigung für mehr Abwechslung

Während einfachere Geräte meist nur eine manuelle Anpassung im Stillstand ermöglichen, lässt sich die Neigung beim T31B1 während des Trainings per Tastendruck in 18 Stufen zwischen 0 und 18 Prozent verändern. Dadurch sollen sich unterschiedliche Trainingsformen wie Intervallläufe oder Bergsimulationen ohne Unterbrechung absolvieren lassen. Ergänzend stehen 20 vorinstallierte Trainingsprogramme zur Verfügung, die von dieser Option Gebrauch machen.

Auch mit Blick auf die Dämmung will Merach in dieser Preisklasse sonst kaum vorhandenen Komfort liefern. Der Hersteller gibt an, dass die beim Auftreten entstehenden Kräfte durch ein integriertes Gummipuffer-System gleichmäßiger verteilt werden sollen. Dies soll weniger der Geräuschdämmung dienen, sondern vor allem dazu beitragen, Gelenke und Rücken zu entlasten. Beim Antrieb kommt ein bürstenloser Motor mit einer Leistung von 3,5 PS zum Einsatz. Die Geschwindigkeit lässt sich stufenlos zwischen 1 und 14 Kilometern pro Stunde einstellen. Integrierte Sensoren überwachen die Herzfrequenz des Nutzers in Echtzeit.

Klappsystem spart Platz

Die 46 × 120 Zentimeter große Lauffläche ist für Nutzer mit einer Körpergröße von bis zu 210 Zentimetern ausgelegt und für eine maximale Belastung von 159 Kilogramm freigegeben. Damit man es auch in kleineren Räumen verwenden kann, verfügt das T31B1 über ein hydraulisches Klappsystem. Im zusammengeklappten Zustand fällt die Stellfläche deutlich kleiner aus, Transportrollen sollen zudem den Standortwechsel vereinfachen.

Das Merach T31B1 ist über den Onlineshop des Herstellers erhältlich. Die reguläre Preisempfehlung liegt bei 999,99 Euro, zur Markteinführung wird das Laufband für 899,99 Euro angeboten.