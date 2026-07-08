Bei IKEA gibt es im Rahmen einer WM-Aktion momentan 15 Euro Rabatt auf Einkäufe ab 30 Euro. Rechnerisch lässt sich somit ein Preisnachlass von bis zu 50 Prozent erreichen. Das ist sicher eine attraktive Gelegenheit, um die Smarthome-Produkte des Einrichtungshauses, insbesondere das neue Matter-Zubehör auszuprobieren.

Ausführliche Details zu dem Angebot findet ihr auf der Aktionsseite bei IKEA. Der Rabatt lässt sich sowohl online als auch in den IKEA-Filialen aktivieren. Bei Online-Käufen müsst ihr beim Checkout den Gutscheincode FUSSBALL5 aktivieren.

Beim Kauf vor Ort kann man den hier abgebildeten QR-Code scannen oder den Code 563R0BB8110J5KCY verwenden. Beachtet allerdings, dass die Aktion nur bis zum morgigen Donnerstag gültig ist. Am einfachsten ist daher ein Onlinekauf über die IKEA-Webseite.

Matter-Zubehör zum „Ausprobier-Preis“

IKEA hat Ende vergangenen Jahres damit begonnen, neue Smarthome-Produkte mit Matter-Unterstützung anzubieten. Teils sah sich der Anbieter hier zwar mit technischen Problemen konfrontiert, diese dürften mittlerweile jedoch weitgehend gelöst sein.

Preislich kann sich kaum ein anderer Hersteller mit dem Angebot von IKEA messen. Einfache Weißlichtlampen gibt es bereits ab 4,99 Euro, für 6,99 Euro bekommt man einen Wassersensor, Geräte wie ein Klimasensor mit Display, ein Bewegungsmelder oder Tür/Fenstersensoren sind für 7,99 Euro zu haben. Zum Preis von 29,99 Euro bietet IKEA einen eigenen Luftqualitätssensor an. Mit Produkten wie Varmblixt hat IKEA mittlerweile auch komplette mit Matter kompatible Leuchten im Programm.

Dirigera-Hub für den vollen Leistungsumfang

Wenn die Geräte über Matter in andere Smarthome-Systeme eingebunden werden, stehen dort durch den Standard bedingt zum Teil nicht alle verfügbaren Funktionen zur Verfügung. Wenn man voll ins Smarthome-System von IKEA einsteigen will, wird der regulär für 74,99 Euro erhältliche Dirigera-Hub des Anbieters empfohlen.

Das Fußballangebot von IKEA hat nur einen Haken. Der Aktionscode FUSSBALL5 lässt sich nur einmal pro Kunde einlösen. Besten Dank an Marcel für den Tipp.