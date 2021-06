Neue Betas? Mac-App „Tool Releases“ informiert in der Menüleiste

Die quelloffene App für die Mac-Menüleiste beobachtet dafür Apples RSS-Feed der aktuellen Releases und zeigt so nicht nur frische Beta-Downloads sondern auch neue Ausgaben anderer Entwickler-Werkzeuge wie etwa Xcode oder Reality Composer an.

In den vergangenen Jahren hat sich Apple, was die Veröffentlichungen neuer Testversionen angeht, auf einen eigentlich recht zuverlässigen Zwei-Wochen-Rhythmus eingependelt. Mit einigen Ausnahmen erscheinen die neuen Testversionen für Entwickler meist Dienstags, die für freiwillige Tester am darauffolgenden Mittwochabend.

Insert

You are going to send email to