Duden Bibliothek für macOS: Lohnt sich die 9-Euro-App zum Buch?

„Die Deutsche Rechtschreibung“ ist der Duden-Klassiker. Neben dem Basis-Band, den die Dudenredaktion inzwischen als den ersten Band der Sammlung „Die Deutsche Sprache in 12 Bänden“ vermarktet, bietet sich als umfangreichere Alternative auch noch das 2000 Seiten starke Nachschlagewerk „Das Deutsche Universalwörterbuch“ an.

Mit einem Verkaufspreis von 48 Euro ist das Universalwörterbuch deutlich teurer als der 28 Euro teure Basis-Duden, dafür fällt das Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache deutlich umfassender aus als der konventionelle Rechtschreib-Duden. Die Unterschiede lassen sich am besten in den beiden Leseproben vergleichen, die die Dudenredaktion als PDF-Dokumente zum Download anbietet:

9-Euro-App soll locken

Die Dudenredaktion stupst potenziell interessierte Verbraucher mit einem nahezu unschlagbaren Zusatz-Angebot in Richtung Universalwörterbuch. Wer sich für das große Duden-Exemplar entscheidet, findet in den ersten Buchseiten einen Code, der den Download der Mac-Applikation Duden-Bibliothek 6 für nur 9 Euro gestattet. Damit bekommt ihr die digitale Version des Universalwörterbuches direkt auf den Mac. Wir wollen an dieser stelle kurz auf die Frage eingehen, die sich wahrscheinlich alle Leserinnen und Leser des Universalwörterbuches stellen: Lohnt sich der Zusatzkauf der Mac-App?

Eine schlichte Ja/Nein-Aussage können wir euch zwar nicht anbieten, dafür jedoch zumindest kurz zeigen was euch erwartet. Nach Kauf und Download der App, die vom Duden in Version 6.3 ausgegeben wird und manuell auf die neueste Version 6.4 gebracht werden muss, habt ihr eine Ein-Fenster-Anwendung, in der sich über alle Einträge hinweg suchen lässt. Zu 12.000 Wörter stehen Vertonungen bereit, die bei der korrekten Aussprache schwieriger Wörter helfen sollen.

Die Duden Bibliothek hat nichts von der Eleganz der auf jedem Mac vorinstallierten Lexikon.app, in der die Wörterbuchsubstanz aus der Duden-Ausgabe „Wissensnetz deutsche Sprache“ auf euch wartet.

Duden auch Teil der Lexikon.app

Dafür kann die Duden-App aber über den ganzen Inhalt hinweg suchen und findet nach Eingabe des Suchwortes „beritten“ nicht nur dieses (wie die Lexikon.app Apples) sondern auch mehrere andere Wörter die das Wort „beritten“ in ihrer Textbeschreibung haben. Den Bereich „Meinten Sie?“ in dem die Duden-App zur Eingabe passende, ähnliche Wörter anzeigt, sucht man in der Lexikon.app ebenfalls vergebens.

Das kurze Fazit: Wer 48 Euro für das große Buch ausgegeben hat, bereut die zusätzliche Investition für die Duden-App nicht, die Dudenredaktion könnte allerdings etwas mehr Zeit in Performance und Gestaltung der Mac-App investieren.

