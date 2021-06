Apples neue iPad-Werbung im Musical-Stil

Apples neuester iPad-Werbespot „Dein nächster Computer ist kein Computer“ bewirbt das neue iPad Pro im Musical-Stil. Das Video greift den Titel „Part of Your World“ aus dem Disney-Musical „The Little Mermaid“ auf und wirbt mit Apples angepasstem Text für die Möglichkeiten, mit dem iPad Pro und Zubehör wie dem Apple Pencil und dem Magic Keyboard frei und ortsunabhängig zu arbeiten.

Apple hat das Video dem Datumsstempel nach bereits in der vergangenen Woche auf YouTube geladen, dort aus nicht bekannten gründen allerdings nicht öffentlich gelistet. Inzwischen wird der Film aber auf der Apple-Übersichtsseite auf YouTube angezeigt und steht dort auch mit deutscher Übersetzung zur Verfügung.

Während ihr oben die 60 Sekunden lange englische Originalfassung seht, hat Apple die nachträglich veröffentlichte deutsche Version des Werbespots auf lediglich 30 Sekunden Länge gekürzt und blendet dort übersetzte Textpassagen ein.

Ich hab Gadgets in Hülle und Fülle

Ich hab Dinge und Sachen genug

Wen interessiert’s?

Ganz egal

Ich will mehr

Da, wo sie gehen

Da, wo sie rennen

Da, wo sie den ganzen Tag in der Sonne sind

Da wär ich frei

Ich wünschte, ich wär

Teil dieser Welt