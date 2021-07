Neue Betas: iPadOS 15 rollt Safari zurück – Livetext auch auf Intel-Macs

Apple hat neben iPadOS 15 und macOS Monterey auch iOS 15 und watchOS 8 in einer vierten Beta-Version für Entwickler freigegeben. Man kann davon ausgehen, dass Teilnehmer am öffentlichen Beta-Programm des Herstellers in den nächsten Tagen ebenfalls mit den neuen Testversionen ausgestattet werden. Die letzte Beta-Runde lief vor zwei Wochen, bis zur finalen Freigabe der neuen Software-Versionen ist allerdings noch etwas Zeit. Vor September dürfte sich diesbezüglich nicht viel tun.

Auch die vierte Beta-Version von iPadOS 15 kommt mit einer bemerkenswerten Neuerung. Apple orientiert sich hier an Safari auf dem Mac und baut die kombinierte Tab- und URL-Leiste zurück. Nachdem zahlreiche Nutzer sich negativ über das Verhalten der von Apple als platzsparende Neuerung beworbenen kombinierten Tab-Leiste geäußert hatten, hat Apple bereits vor zwei Wochen wieder den zweizeiligen Safari-Kopf auf dem Mac eingeführt. Die neue alte Darstellung ist nun wieder Standard, jedoch nicht in Stein gemeißelt. Wie auf dem Mac lässt sich die zurückgenommene kombinierte Version der Tab- und. URL-Leiste über die Einstellungen von iPadOS aktivieren.

Besonders die Bereitstellung von Livetext auf Macs mit Intel-Prozessoren überrascht. Apple hatte die Texterkennungsfunktion zunächst als eine jener rechenintensiven Aufgaben gelistet, die ausschließlich auf Macs mit Apple-Prozessoren verfügbar sind. Livetext macht in Fotos enthaltene Textelemente interaktiv. Die Textstellen werden erkannt und können für Funktionen wie Kopieren und Einfügen, Nachschlagen und Übersetzen genutzt werden. Erkannte Adressen können angeklickt und in Karten geöffnet werden, E-Mail-Adressen sind mit der Mail-App verknüpft und mehr.

