Tesla-Chef stichelt gegen Apples „Walled Garden“-Strategie

Apple sieht sich wegen seiner App-Store-Politik von unerwarteter Seite mit Kritik konfrontiert. Tesla-Chef Elon Musk hat während der Bekanntgabe der aktuellen Quartalszahlen seines Unternehmens mehrfach gegen den Mac- und iPhone-Hersteller gestichelt.

Das Nachrichtenmagazin CNBC hat Musks Aussagen mit Blick auf Apple dokumentiert. So hat der Tesla-Chef auf die Verwendung von Kobalt in seinen Akkus angesprochen Apple als Negativbeispiel zitiert. Es sei eine falsche Vorstellung, dass Tesla viel Kobalt verbrauche, im Gegenteil verwende sein Unternehmen über den Daumen gerade mal zwei Prozent des seltenen Rohstoffs bei der Produktion seiner Akkus. Apple dagegen habe in den im iPhone und in MacBooks verbauten Batterien beinahe 100 Prozent Kobalt.

Bilder: Tesla

Die Verwendung von Kobalt steht auch aufgrund der umstrittenen Abbaubedingungen in der Kritik. Immer mehr Unternehmen versuchen zwar, die Verhältnisse bei ihren Zulieferern zu kontrollieren, doch musste die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hier zumindest noch vor fünf Jahren noch massiv Kritik üben, allem voran ging es dabei um die Ausbeutung von Kindern in den großen Kobalt-Abbaugebieten im Kongo.

Apple und Tesla als künftige Kontrahenten?

Elon Musk hatte im Rahmen der mit der Bekanntgabe der Wirtschaftszahlen verknüpften Fragestunde für Journalisten noch einen weiteren Seitenhieb gegen Apple parat. Auf die Frage hin, ob er auch Konkurrenten die Nutzung seines Ladenetzes gestatten werde kam die Antwort, man habe schließlich das Ziel, das Aufkommen nachhaltiger Energie zu unterstützen und wolle keinen „Walled Garden“ schaffen, mit dessen Hilfe man der Konkurrenz Knüppel zwischen die Beine werfen könne, so wie es manche Unternehmen tun. Auf diese Aussage täuschte der Tesla-Chef ein Husten vor und ließ ein verschlucktes „Apple“ vernehmen.

Die Aktionen von Musk machen deutlich, dass das Verhältnis zwischen Apple und Tesla längst nicht mehr so entspannt ist, wie man meinen möchte. Ein Grund dafür könnte sein, dass sich die Unternehmen mittlerweile gegenseitig Mitarbeiter abspenstig machen und Apple der Gerüchteküche zufolge an einem Einstieg in das Automobilsegment bastelt.