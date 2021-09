macOS Monterey ohne „Universal Control“ auf der Zielgeraden

Was bislang definitiv auch in den Beta-Versionen der Software noch fehlt, ist die von Apple im Deutschen „Nahtlose Steuerung“ genannte, aber besser als „Universal Control“ bekannte Funktion zum Verwenden von Eingabegeräten über mehrere Geräte hinweg.

Es ist zumindest naheliegend, dass Apple macOS Monterey in zeitlichem Zusammenhang zu den für die nächsten Wochen erwarteten neuen MacBooks mit M1X-Prozessoren veröffentlicht. Ob Apple das neue Betriebssystem dann aber auch inklusive all der bereits angekündigten, zahlreichen Neuerungen von macOS Monterey freigibt, bleibt abzuwarten.

Mit Blick auf den Veröffentlichungstermin von macOS Monterey lassen sich noch keine detaillierten Prognosen treffen, doch dürfte sich die kommenden Version des Mac-Betriebssystems so langsam auf der Zielgeraden befinden. Seit gestern verteilt Apple bereits die achte Testversion von macOS Monterey an Entwickler.

