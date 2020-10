Neue Apple-Prozessoren: Entwickler können spezielle Workshops buchen

Mit seinem Universal App Quick Start Programm bietet Apple Entwicklern die Möglichkeit, ihre Anwendungen frühzeitig für die kommenden Apple-Prozessoren zu optimieren. Bereits seit der Ankündigung des Wechsels von Intel zu hauseigenen ARM-Prozessoren im Juni stattet der Hersteller zu diesem Zweck ausgewählte Entwickler mit sogenannten „Developer Transition Kits“ aus. Die Entwicklungssysteme bestehen aus einem Mac mini, der bereits mit einem A12Z-Prozessor von Apple ausgestattet ist.

Teilnehmer an Apples-Sonderprogramm können Berichten aus den USA zufolge jetzt auch direkte Unterstützung von Apple-Mitarbeitern erhalten, um ihre Apps für iPhone, iPad und den Mac für Apples neue ARM-Rechner zu optimieren. Apple will die entsprechenden Fortbildungen unter der Bezeichnung „1-on-1 Developer Labs“ in der kommenden Woche mit jeweils 30 Minuten Länge abhalten. Interessierte Entwickler können sich noch bis zum Wochenende für die Teilnahme bewerben.

Die erweiterte Unterstützung für Entwickler legt nahe, dass wir nicht mehr allzu lange bis zum Start der ersten Macs mit integrierten Apple-Prozessoren warten müssen. Im Gespräch aber bislang noch nicht bestätigt ist ja eine Ankündigung am 17. November. Die Erwartungen diesbezüglich wurden auch durch die Freigabe der ersten Beta-Version von macOS Big Sur 11.0.1 für Entwickler und damit die Hoffnung auf eine baldige Freigabe von macOS Big Sur für alle Nutzer angefeuert.