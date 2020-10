Apple gibt dritte Staffel von „Ted Lasso“ in Auftrag

„Ted Lasso“ dürfte eine der bislang erfolgreichsten Veröffentlichungen auf Apple TV+ sein. Im Anschluss an ihre Premiere am 14. August wurde die Komödie mit Jason Sudeikis in der Hauptrolle von Kritikern und Publikum gefeiert. Mittlerweile stehen alle zehn Folgen der ersten Staffel über Apples Videodienst zum Abruf zur Verfügung.

Schon kurz nach dem Start von „Ted Lasso“ hat Apple bekanntgegeben, dass eine zweite Staffel der Serie bereits in Produktion sein. Doch damit nicht genug. Wie der Hersteller jetzt mitteilt, wird auch schon an einer dritten Staffel gearbeitet. Damit bestätigt sich der Eindruck, dass Apple in der Serie einen der bislang größten Erfolge auf Apple TV+ sieht.

In „Ted Lasso“ spielt Sudeikis einen American-Football-Trainer, der gemeinsam mit seinem Partner, dem von Brendan Hunt gespielten „Coach Beard“, von einem englischen Profi-Fußballclub verpflichtet wird. Dort wird allerdings europäischer Fußball, also „Soccer“ gespielt. Eine Sportart, von der die Hauptfigur keinen Schimmer hat.

Jason Sudeikis zeichnet auch für die Produktion der Serie mitverantwortlich und arbeitet hier mit dem durch die Serie „Scrubs“ bekannten Drehbuchautor Bill Lawrence zusammen.