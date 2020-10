Frets 2 Keys übersetzt Akkorde für Gitarren- und Klavierspieler

Frets 2 Keys ist eine interessante Applikation für Musiker, die sowohl mit der Gitarre als auch auf der Klaviatur unterwegs sind und noch Hilfe dabei benötigen, die zu spielenden Akkorde von einem zum anderen Instrument umzuziehen.

Frets 2 Keys lässt sich kostenlos auf Mac, iPhone und iPad laden und kann hier als Dolmetscher genutzt werden, der Gitarrengriffe in Klaviernoten übersetzt und angehenden Musikern beim Experimentieren mit beiden Instrumenten zur Hand geht.

Persönlich fehlt uns die Qualifikation, um den Mehrwert der Anwendung einzuschätzen, da die Universal-App jedoch komplett kostenlos angeboten wird, gibt es für die Songwriter unter euch kein Risiko, den weniger als 1MB kleinen Download einfach mal auszuprobieren.

Vorher schaut ihr euch am besten das eingebettete Demo-Video des verantwortlichen Entwicklers Matt Gibson an, der Frets 2 Keys konzipiert, entworfen und umgesetzt hat.

Dabei startete Frets 2 Keys bereits im Februar 2018 als Reihe informativer Poster-Grafiken, die die Zusammenhänge zwischen Gitarrengriffen und Klavier-Akkorden farblich visualisierten und noch immer auf der Projektseite des Entwicklers eingesehen werden können.

Neben der Übersetzung von Akkorden und Noten kann die App auch die Tonart modifizieren und so vorbildlichen, wie der Song-Entwurf gespielt werden müsste, wenn ihr euch auf der Tonleiter von der Ausgangstonart wegbewegt.

Die in Swift programmierte Mini-Applikation kann auf dem Mac, dem iPhone und dem iPad eingesetzt werden und richtet sich an ambitionierte Musiker, und Gitarrenspieler, die ihre ersten Gehversuche mit Klavier und E-Piano vor sich haben, hier jedoch das Musiktheoretische Know-How vermissen lassen, um ohne Hilfsmittel zwischen beiden Instrumenten hin und her wechseln zu können.