Neu von IKEA und Sonos: Die SYMFONISK Standleuchte

Das schwedische Einrichtungshaus IKEA und der Lautsprecher-Anbieter Sonos haben über den Ausbau ihres preisgünstigen Lautsprecher-Portfolios „SYMFONISK“ informiert und wollen dieses im Januar 2023 um ein neues Produkt erweitern.

Neue SYMFONISK Standleuchte

Nach der SYMFONISK Tischlampe, dem SYMFONISK Wandbild mit integriertem Lautsprecher und dem SYMFONISK Regallautsprecher kündigt sich mit der SYMFONISK Standleuchte nun eine weitere Kombination aus Audio- und Beleuchtungslösung an, die zwei so gut wie in jedem Raum benötigte Geräte miteinander kombiniert.

Wie die SYMFONISK Tischlampe wird auch die neue SYMFONISK Standleuchte über austauschbare Leuchten-Schirme verfügen, die einzeln nachgekauft und im Laufe der Zeit ausgetauscht werden können. Standardmäßig ist die SYMFONISK Standleuchte mit einem Bambusschirm ausgestattet.

Ab Werk mit Bambusschirm

Wie alle SYMFONISK-Produkte lassen sich auch die neuen SYMFONISK Standleuchten in reguläre Sonos-Setups einbinden und können so sowohl einzeln als auch als Satelliten-Lautsprecher in Heimkino-Konstellationen genutzt werden.

Die Leuchte lässt sich mit dem DIRIGERA-Hub koppeln und so über die Home Smart App IKEAs ansprechen und steuern. Sonos und IKEA arbeiten mittlerweile seit gut drei Jahren partnerschaftlich miteinander und dürfen sich über gute Bewertungen der bislang ausgelieferten Produkte freuen.

Zuletzt um 30% verteuert

Ein offizieller Verkaufspreis für die neue SYMFONISK Standleuchte steht bislang noch nicht fest, lediglich der ungefähre Verfügbarkeitstermin des neuen Lautsprechers, Januar 2023, wird aktuell von IKEA kommuniziert.

Zuletzt hatte IKEA die Preise seiner Produkte ordentlich angehoben und etwa im März den Preis des SYMFONISK Regallautsprechers der 2. Generation um 30 Prozent von 99 auf 129 Euro verteuert.