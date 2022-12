MarsEdit 5.0: Blog-Editor für Mac in neuer Version

Neu ist in Ausgabe 5 nicht nur das Icon, auch Funktional hat sich einiges getan. So bietet MarsEdit jetzt ein sogenanntes Micropost-Panel an, das mit einem systemweiten Kurzbefehl jederzeit aufgerufen werden kann und das Verfassen neuer Blog-Einträge damit so einfach wie das Absetzen eines Tweets machen soll.

Solltet ihr euch in dieser Beschreibung wiederfinden, dann haben wir gute Nachrichten zu vermelden: Fünf Jahre nach der Ausgabe von MarsEdit 4.0 im Dezember 2017 ist die Desktop-Anwendung jetzt in der Version 5.0 erschienen und wird als kostenpflichtiges Upgrade angeboten. Bereits auf der Seite der Macher verfügbar, wartet die Mac App Store-Version des Blog-Editors aktuell noch auf ihre Freigabe.

Die Mac-Applikation MarsEdit sucht (und findet) ihre Zielgruppe schon seit mehreren Jahren in einer sehr kleinen Nische: Die App richtet sich an Blogger, die ihre Webseite nicht im Browser, sondern über eine native Desktop-Applikation befüllen möchten und darüber hinaus auch noch einen Mac besitzen.

