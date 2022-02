Neu in tvOS 15.4: Kamera-Hinweise pausieren

Neben iOS 15.4 und iPadOS 15.4 wird Apple in der ersten Märzhälfte auch den Mac und die hauseigene Set-Top-Box Apple TV mit neuen Betriebssystem-Versionen versorgen.

Die Neuerungen für den Mac und Apples Mobilgeräte stehen dabei schon länger fest. macOS 12.3 legt Apples neue Integrationsfunktion Universal Control auf kompatiblen Macs ab, die anschließend in der Lage sein werden Tastatur und Maus an in der Nähe aktive iPads weiterzureichen. Vorausgesetzt natürlich, diese sind mit der selben Apple-ID verknüpft.

iOS 15.4 bringt das EU-Impfzertifikat im Wallet mit, wird die Nutzung von Face ID mit aufgesetzter Maske ermöglichen und bereitet in den Vereinigten Staaten die Möglichkeit vor Zahlungen ausschließlich mit dem iPhone und ganz ohne zusätzliches Terminal anzunehmen.

Hinzu kommen Verbesserungen für Web-Anwendungen, deutlich umfangreichere Kurzbefehle und viele Performance-Optimierungen.

Was die Set-Top-Box Apple TV anging, wurde bislang damit gerechnet, dass Apple hier lediglich ein Wartungsupdate ohne sichtbare Neuerungen bereitstellt. Selbst tvOS 15 geizte so sehr mit neuen Funktionen, dass es den meisten Anwendern schwer fallen dürfte auch nur drei Neuerungen des letzten großen System-Updates aufzuzählen.

and secondly. HomeKit Camera view now offers a sleep button (though you will only see it is you have notifications enabled within the HomeKit settings). A much needed improvement that makes the feature bearable.

