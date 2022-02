Anker 633: Neue 8-in-1 USB-C-Hubs im Anmarsch

Monitore lassen sich per HDMI-Kabel verbinden (und laufen mit einer Auflösung von bis zu [email protected] ), eine Netzwerkbuchse nimmt Standard-Ethernetkabel auf. Das USB-C-Kabel des Anker 633 ist textilummantelt und farblich abgestimmt. Der Power-Delivery-Port nimmt bis zu 100 Watt Ladeleistung entgegen und recht bis zu 85 Watt an ein verbundenes MacBook weiter.

Das USB-C-Hub besitzt einen Kunstleder-Überzug und setzt auf einen gewinkelten USB-C-Stecker, der während des Transports direkt in das Hub gesteckt werden kann. Was die Vielseitigkeit des Anker 633 angeht, ist das neue Hub ein Allrounder und bietet neben den obligatorischen USB-A-Steckplätzen auch eine Kopfhörerbuchse und zwei Karten-Slots für normale SD-karten und die kleinen microSD-Karten.

Ausgezeichnet mit einem Verkaufspreis von 110,25 Euro, wird das neu Hub in den beiden Farbvarianten Charcoal Gray und Earthy White angeboten und setzt auf eine neues, gesetzteres Produktdesign, das Anker so noch nicht ausprobiert hat.

In den Vereinigten Staaten hat der Zubehör-Anbieter Anker aktuell mit dem Verkauf seiner neuen USB-C-Hubs vom Typ 633 begonnen und listet die in zwei Farben erhältlichen Modelle auch hierzulande bereits im offiziellen Amazon-Profil. Aktuell noch nicht verfügbar, dürften die neuen 8-in-1-Modelle schon in Kürze auf dem Markt landen und sollten zumindest auf eurem Radar auftauchen, falls ihr momentan selbst im Markt für eine der praktischen MacBook-Erweiterungen sein solltet.

Insert

You are going to send email to