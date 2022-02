Universal Control: Einstellungen und Systemvoraussetzungen

Universal Control soll es Besitzern mehrerer Apple-Geräte ermöglichen, mit einem Trackpad, einer Maus oder Tastatur reibungslos zwischen diesen zu wechseln. Der große Pluspunkt hierbei ist die Tatsache, dass nicht nur die Eingabeelemente auf den verschiedenen Bildschirmen verwendet werden können, sondern ihr auch Inhalte per Drag and Drop zwischen den Geräten hin- und herbewegen könnt. Beispielsweise könnt ihr eine auf einem iPad erstellte Zeichnung oder ein Foto einfach mit der Maus auf den daneben stehenden Mac ziehen, um die Datei dort weiter zu bearbeiten.

Insert

You are going to send email to