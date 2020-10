Neu in iPadOS und iOS 14: „Mit App teilen“ und „In App öffnen“

Das Fundstück entstammt dem umfangreichen iOS 14-Review des italienischen Bloggers Federico Viticci und dreht in den sozialen Netzen gerade seine Runden. Zurecht wie wir finden, denn auch uns ist das versteckte Kontextmenü in den neuen, mobilen Betriebssystemen Apples bislang noch nicht aufgefallen.

Dokument auswählen und teilen…

Sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad hat Apple das Teilen-Menü leicht überarbeitet und durch die Integration einer neuen Auswahl im Kontextmenü etwas übersichtlicher gemacht.

So unterscheidet Apple bei der Weitergabe von Dokumenten an bereits installierte Anwendungen jetzt zwischen den beiden Übergabe-Möglichkeiten „Mit App teilen“ und „In App öffnen“. Die neuen Optionen werden allerdings nur von Anwendungen eingeblendet, die sich auf beide Arten der Datei-Öffnung verstehen und sind zudem hinter einer Longpress-Geste versteckt. Der Reihe nach:

Wer ein ausgewähltes Dokument, beispielsweise ein PDF, bislang an eine Drittanbieter-Anwendung durchreichen wollte, musste unter iOS 13 stets aufpassen, welche Option die im Teilen-Menü offerierten App-Symbole anboten.

…App lange gedrückt halten…

Hier standen häufig sowohl die sogenannte In-Place-Bearbeitung durch eine Drittanbieter-App als auch die Bearbeitung mit vorherigem Kopiervorgang zur Verfügung. iPadOS und iOS 14 unterscheiden hier nun klarer.

Wird im Teilen-Menü ein App-Symbol angezeigt, das beide Modi unterstützt, könnt ihr dieses lange antippen und euch im dann aktiven Kontextmenü für „Mit App teilen“ oder „In App öffnen“ entscheiden.

In Abhängigkeit von eurer Auswahl verbleibt das Dokument nun entweder an seinem Speicherplatz und wird in der nun aktiven App lediglich kurz editiert („In App öffnen“) oder wird in die gewählte Drittanbieter-Applikation kopiert („Mit App teilen“), um hier als neue Instanz des initial ausgewählten Dokumentes weiterbearbeitet werden zu können.

…und wählen: „Mit App teilen“ oder „In App öffnen“